GoldFields: Etabliert sich oberhalb der 8er-Marke

GoldFields (Wochenchart): Marschiert Richtung Widerstand.

Mittwoch, 27. Oktober 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin interessant: ein Blick auf die …

…Emerging Markets / Rohstoffe – heute soll es um die Notierung der südafrikanischen Goldmine Gold Fields ADR (WKN: 862484) gehen.

Getragen vom wieder ansteigenden Goldpreis stabilisieren sich die Kurse von Gold Fields – und das wieder oberhalb der Marke von 8,00 EUR. Charttechnisch ein extrem positives Zeichen! Gold Fields ist ein südafrikanisches Gold-Bergbauunternehmen, und dazu noch eines der größten der Welt! Auf Basis der in Johannisburg (Südafrika) gelisteten Kurse liefert unsere Datenbank einen KGV(2022e)-Wert von behaglichen ~9,5.

Wie geht es weiter? Die Notierungen von Gold Fields (Börse Frankfurt) halten sich bereits seit drei Wochen oberhalb der Kursmarke von 7,85 EUR, die aktuell fast mit dem Verlauf der 200-Tagelinie gleichläuft. Jetzt sehen wir den Weg frei bis an den nächsten Widerstand im Bereich um 8,90 / 9,00 EUR. Im weiteren Verlauf könnten wir sogar die Kursmarke von 10,00 EUR erleben – ich stehe dafür bereit! Schlusskurs am Mittwoch, 27. Oktober 2021 in Frankfurt: 8,30 EUR -0,6%). Der MACD-Trendfolgeindikator auf wöchentlicher Kursbasis spricht für einen Aufwärtstrend – ich bin dabei! Ach, es gibt kaum etwas spannenderes, als eine südafrikanische Goldmine während eines Goldpreisanstiegs: hier vereinen sich Rohstoffe, Emerging Markets und Devisenmarkt zu einer harmonischen Melange – einfach köstlich! Übrigens: Gold (XAU/USD) kostet aktuell 1796 USD. Die Preise liegen damit knapp oberhalb ihres MA(200). Viel wichtiger jedoch: der langfristige Aufwärtstrend ist voll intakt – ich bleibe für Sie am Ball! Beziehungsweise am Goldmarkt.

Soweit für heute.



Manfred Ries, Chefredakteur

