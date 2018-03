Glückwunsch! MGX in 2 Kategorien zum Finalisten der S&P Global Platts Metals Awards nominiert

Die Finalisten motivieren die Metallindustrie zu neuen Paradigmen

Heute verkündete MGX Minerals Inc. seine Nominierung zum Finalisten in 2 Kategorien der Preisverleihung "S&P Global Platts Metal Awards". MGX wurde in den Kategorien "Breakthrough Solution of the Year Award" ("Auszeichnung der Durchbruchslösung des Jahres"; insgesamt 13 Finalisten) und "Base and Specialty Metals Industry Leadership Award" ("Auszeichnung der Basis- und Spezialmetall-Industrieführerschaft"; die anderen Finalisten sind Cobalt 27 Capital Corp. und Hindustan Zinc Ltd.) nominiert.

Das prestigeträchtige Platts Global Metals Awards Programm, das mittlerweile den 6. Jahrestag feiert, wurde "ursprünglich entwickelt, um Führungskräfte und Unternehmen zu ehren, welche die Metallindustrie zu neuen Paradigmen motiviert... indem Exzellenz in Führung, Innovation, Sicherheit, Integrität und Gesamtperformance verkörpert wird, während Ziele auf neue und oftmals überraschende Wege erreicht werden." Da diese Beschreibung in perfekter Manier auf MGX und seine schnelle Lithium-Extraktionstechnologie passt, überrascht es auch nicht, dass das in Vancouver ansässige Greentech-Unternehmen als Finalist nominiert wurde.

Die Finalisten wurden aus knapp 100 Nominierungen auserwählt. Ein unabhängiges Gremium internationaler Experten aus Bereichen der Regulierung, Unternehmensführung, Handel und Technologie wird die Gewinner jeder Kategorie wählen, sowie "das Metall-Unternehmen des Jahres" ("the Metals Company of the Year"), das aus der Liste aller Finalisten gewählt wird. Die Gewinner werden feierlich am 17. Mai 2018 im Marriott Grosvenor Square in London verkündet.

Beurteilungskriterium der Kategorie "Breakthrough Solution of the Year":

-- Innovation

-- Netto-Arbeitsplätzewachstum (projiziert)

-- Resultate (nicht-finanziell)

-- Geltungsbereich

-- Technologisch nachgewiesen

-- Sicherheit und Risiko im Besonderen

"Die Auszeichnung anerkennt Innovatoren und "first movers", sowie diejenigen mit Beharrlichkeit, um ein existierendes Verfahren zu transformieren oder ein solches außerordentlich besser zu machen. Die Jury wird sich auf Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von erfindungsreichen und kosteneffektiven Wegen fokussieren, um eine oder mehrere der folgenden Schlüsselziele zu verbessern: Grössere Effizienz, höhere Produktivität, bessere Qualität und geringerer Umwelteinfluss."

"Gründliche Überprüfung und Selektierung wird von einem unparteiischen Gremium einer unabhängigen Jury durchgeführt, die Entscheidungen ausschliesslich auf Basis der Verdienste eines jeden Finalisten treffen. Die Gewinner-Unternehmen werden die Besten der Besten repräsentieren." Während es noch 58 Tage bis zur Preisverleihung sind, dürften MGX-Aktionäre schon vorher feiern, da das Unternehmen kurz vor der kommerziellen Inbetriebnahme seiner ersten Petrolithium-Anlage steht.

Referenzen & Quellennachweise: Siehe Webseite von Rockstone Research



MGX Minerals Inc.

#303 - 1080 Howe Street

Vancouver, BC, Canada V6C 2T1

Telefon: +1 604 681 7735



Aktien im Markt: 101.573.656





Kanada Symbol (CSE): XMG

Aktueller Kurs: $1,13 CAD (19.03.2018)

Marktkapitalisierung: $115 Mio. CAD





Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 1MG / A12E3P

Aktueller Kurs: €0.70 EUR (20.03.2018)

Marktkapitalisierung: €71 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.