Die Globalisierung ist vom Tisch – Gold gefällts

Der Ukraine-Krieg bringt Globalisierungstendenzen zum Erliegen. Nationenkümmern sich nun um eigene LieferkettenDen Höchststand hatte die Globalisierung vor einigen Jahren. EineRückkehr dahin scheint unwahrscheinlich, zumindest in absehbarer Zeit.Nun sind inländische Lieferketten gefragt. Wie problematischAbhängigkeiten von anderen Ländern sind, spürt man gerade schmerzlich,bei Energiepreisen oder Lebensmitteln. Wird nun mehr ins eigene Landverlagert, so dürfte dies zu höheren Preisen führen, damit zu mehrInflation. Dies wiederum sollte sich in einem steigenden Goldpreisniederschlagen. Auch wird weltweit versucht den Zugang zu Rohstoffen mitmöglichst wenig Abhängigkeiten von anderen Ländern herzustellen. Denn aneinem Markt für bewaffnete Rohstoffe teilzuhaben, soll vermieden werden.Die Geopolitik beherrscht also den Markt und wird den Goldpreis stärken.Reale Renditen gibt es kaum und die Angst vor einerWirtschaftsabschwächung wird zusätzlich Anleger in den sicheren HafenGold treiben. Bei den vom World Gold Council erfassten Gold-ETFs gab esjedenfalls im März den größten Zufluss seit mehr als sechs Jahren. Dabeikam der Großteil aus Nordamerika und Europa. Das Rekordhoch vom Oktober2020 wurde im ersten Quartal 2022 fast erreicht. Der Ukraine-Krieg hatden sicheren Hafen Gold also glänzen lassen. Und solange der Kriegandauert, wird laut den Analysten die Nachfrage nach Gold hoch bleiben.Denn es verliert nicht an Wert während des Krieges, sondern behält ihnim Gegensatz zu Währungen, die unter den Kriegsfolgen und dengeldpolitischen Änderungen leiden.Für Investments in Goldunternehmen dürften sich Victoria Gold oder XimenMining eignen. Im Yukon betreibt Victoria Gold die DublinGulch-Liegenschaft, welche die Goldprojekte Olive und Eagle beherbergt.Eagle produziert bereits Gold. Ximen Mining ist in British Columbiaaktiv, konzentriert sich auf Gold und Silber. Bei der Kenville Goldminewird gerade ein neues 1200-Meter-Portal erschlossen.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren undMitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten könnenund somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf dieÜbersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englischeVersion dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Formder Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel seiausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung diesesBlogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zubedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestmentsgrundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust deseingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben undQuellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicherInhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotzgrößter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangabenund Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen ausQuellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegsden Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicherUrteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten(so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98),solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotzsorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für dieInhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlichdie jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer derSwiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.