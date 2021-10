Globale Wasserstoff-Index-Tracker mit oder ohne US-Aktien

Geht es nach einer Vielzahl von Forschern, Analysten und Anlegern, dann schlummert trotz des scheinbaren Siegeszugs von Tesla & Co. in der Elektromobilität noch großes Potenzial in der Wasserstoff-Brennstoffzelle – denn hier entfallen die Kritikpunkte an der Batterie und ihrer Herstellung. Wer an die CO2-freie Zukunft auf Wasserstoffbasis glaubt, findet bei der SG zwei Zertifikate, die den Sektor investierbar machen – einmal mit und einmal ohne US-Aktien.

Gemeinsam ist beiden Indexzertifikaten das Auswahlverfahren: Nur Aktien aus Industrienationen mit einer Marktkapitalisierung über 200 Mio. US-Dollar und einem täglichen Handelsvolumen von mehr als 5 Mio. US-Dollar kommen in Betracht. Die Auswahl der Unternehmen, die in Wasserstoffproduktion, -vertrieb, -speicherung und -anwendung aktiv sind, erfolgt nicht über die klassische Sektoranalyse, sondern mit Hilfe künstlicher Intelligenz: Eine proprietär entwickelte Software analysiert über 500.000 Datenquellen und erstellt eine Rangfolge der relevanten Unternehmen. Die Top-15 daraus werden gleichgewichtet zur Indexbildung herangezogen. Eine Indexüberprüfung findet jeweils halbjährlich statt, außerplanmäßige Anpassungen sind möglich. Die Indizes sind Net-Return-Indizes konzipiert; etwaige Nettodividenden werden reinvestiert. Die Managementgebühr liegt bei 1 Prozent p.a.

Solactive World Hydrogen Index

Der weltweite Index ist über das Open-End-Zertifikat mit der ISIN DE000SR7XYH0 investierbar. Aktuell sind im Index vertreten: Advent Technologies, Air Products & Chemicals, Ballard Power, Bloom Energy, Chart Industries, Cummings, FuelCell Energy, ITM Power, Linde, McPhy Energy, NEL, Nikola, Paccar, Plug Power und Powercell Sweden.

Solactive World Hydrogen ex US Index

Den globalen Index ohne OHNE USA gibt’s unter der ISIN DE000SD14TH7. Der Index enthält aktuell: Ballard Power, Ceres Power, Enagas, Equinor, Honda, ITM Power, Japan Steel, Linde, McPhy Energy, Mitsubishi Gas Chemical, NEL, Powercell Sweden, Sinotruck (HK), Tokyo Gas und Toyota Motor.

ZertifikateReport-Fazit: Grundsätzlich ist bei thematischen Investments eine globale Abdeckung sinnvoll. Allerdings können derzeit nur die (wenigen) Depotbanken und Onlinebroker Zertifikate auf US-Indizes oder US-Aktien verwalten, deren IT die US-Quellensteuerregelung 871(m) bewältigen kann. Ist das nicht möglich, dann ist auch Zertifikat nicht handelbar. Im Zweifel vorher fragen oder auf die ex-US-Lösung setzen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf die Solactive World Hydrogen Indizes oder von Anlageprodukten auf die Solactive World Hydrogen Indizes dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen