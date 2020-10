Global Fashion Group: Vom Pennystock zum Anlegerliebling

Weitere Suchergebnisse zu "Global Fashion Group":

Die Aktie der Global Fashion Group hat in den vergangenen Tagen erneut den Turbo gezündet. Gestern wurde sogar ein neues Rekordhoch markiert.

Anfang April war der Modehändler noch in den Pennystock-Bereich abgerutscht, heute kostet ein Anteilsschein rund acht Euro. Auslöser der jüngsten Rally war die in der Vorwoche angehobene Jahresprognose des Unternehmens. Statt um 20 Prozent soll der Bruttowarenwert nun um 23 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro steigen. Nach starken Zahlen im dritten Quartal rechnet die Global Fashion Group (GFG) auch im Gesamtjahr mit einem positiven bereinigten EBITDA.

Nach Ansicht der HSBC-Analysten ist am Ende aber sogar noch mehr möglich. Die aktuelle Prognose lege nahe, dass sich das starke Wachstum im Schlussquartal nicht fortsetzen werde. Die letzten Monate des Jahres seien aber stets profitabel. Zudem stünden einige besonders umsatzstarke Tage wie der „Black Friday“ und der „Cyber Monday“ vor der Tür. Die Strategen halten es daher für möglich, dass das Unternehmen seine Prognosen noch mal anhebt. Die Kollegen von Berenberg attestieren der Aktie trotz des Kursanstiegs noch beträchtliches weiteres Potenzial nach oben. Die auf den für 2022 erwarteten Zahlen basierenden Berechnungen hätten eine Bewertung in Höhe des 0,7fachen Umsatzes ergeben. Der Konkurrent Zalando kommt demnach auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0. Das Kursziel für die Global Fashion-Aktie wurde von 8,00 auf 10,80 Euro angehoben.

Ist das Unternehmen ein Übernahmekandidat?

Top-Trader Benedikt Höchsmann ( Skyscraper ) ist ebenfalls davon überzeugt, dass die GFG-Aktie ihre Unterbewertung noch nicht aufgeholt hat. Passieren könnte das seiner Meinung nach auch durch eine Übernahme durch Zalando oder H&M bzw. den Verkauf einer der vier Töchter, „was zu einem deutlichen Aufzeigen der Unterbewertung gegenüber dem Kapitalmarkt führen würde“. Höchsmann geht davon aus, dass der Gewinn des Unternehmens in Zukunft „üppiger“ ausfallen wird, weil durch die hohen Investitionen in den letzten Jahren ein „gewaltiger Verlustvortrag“ entstanden ist. In seinem auf unterbewertete Nebenwerte spezialisierten wikifolio Skyscraper-Investments macht die Global Fashion Group mehr als ein Drittel des gesamten Bestands aus. Weil er bei der Aktie mittlerweile mit 330 Prozent im Plus liegt, befindet sich auch das wikifolio selbst im Höhenflug. Seit Mitte 2015 konnte hier ein Plus von 278 Prozent oder im Schnitt fast 30 Prozent p.a. generiert werden. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs satte 70 Prozent.

Heinz Luckhardt ( Hewz ) kommt bei seinem wikifolio Stock-Picking balanciert aktuell ebenfalls auf eine durchschnittliche Jahresperformance von knapp 30 Prozent. Allerdings existiert das Portfolio auch erst seit 15 Monaten. In dem etwas breiter gestreuten Depot zählt die GFG-Aktie mit einem Anteil von gut acht Prozent zu den Top 5. Seine Analyse des jüngsten Zahlenwerks hat ergeben, dass alle Kennzahlen des Unternehmens „hervorragende Zukunftsperspektiven aufzeigen“. Zudem habe sich die GFG mit ihren Plattformen im Gegensatz zu den stationären Retailern „hervorragend positioniert“ und werde auf viele Monate vom nochmals beschleunigten E-Commerce-Boom profitieren.

