Global Fashion Group: Vom Negativbeispiel zum Trader-Liebling

Schon der Börsenstart der Global Fashion Group verlief alles andere als perfekt. Die Zeichnungsfrist wurde nach schleppender Nachfrage verlängert und der Emissionspreis von 4,50 Euro lag deutlich unter der ursprünglich geplanten Spanne von sechs bis acht Euro. Dass der Sprung aufs Parkett Mitte 2019 überhaupt gelang, war wohl den beiden Großaktionären Rocket Internet und Kinnevik zu verdanken, die selbst in nicht unerheblichem Maße Aktien orderten. Nach dem Börsengang folgte dann Teil zwei des Dramas. Der Aktienkurs verlor innerhalb weniger Wochen über 60 Prozent an Wert.

Aus dem „Schwarzbuch Börse“ in die Profi-Depots

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) nannte die GFG-Aktie in ihrem jährlich erscheinenden „Schwarzbuch Börse“ daher sogar als warnendes Beispiel dafür, dass Rocket Internet „offenbar vor allem unreife Firmen an die Börse bringe, von denen Anleger lieber die Finger lassen sollten“. Doch damit nicht genug. In diesem Frühjahr sorgte die Corona-Krise dafür, dass das stark auf Schwellenländer fokussierte Modeunternehmen seine Jahresprognose aussetzen musste. Der Kurs fiel Anfang April zeitweise bis auf unter einen Euro.

Gut drei Monate später sieht die Welt plötzlich komplett anders aus. Die Aktie hat sich seit dem Tief nahezu vervierfacht und wird von immer mehr Investoren „entdeckt“. Der Vorstand des Unternehmens wiederum blickt zuversichtlich in die Zukunft. Nach einer kurzen Nachfrage-Delle im März hätten die Konsumenten zuletzt kräftig zugelangt, vor allem in Lateinamerika. Zudem konnte die Global Fashion Group mehr als zwei Millionen neue Kunden gewinnen. Im zweiten Quartal gelang so beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen die Rückkehr in die Gewinnzone, was in dem Maße von Analysten nicht erwartet wurde.

200 Prozent in 18 Monaten…

Viele wikifolio-Trader, gerade die nachhaltig erfolgreichen Akteure, haben die Chancen bei der GFG-Aktie schon deutlich früher erkannt. In dem wikifolio Katjuscha Research Aktientrading ist der Titel mit einem Depotanteil von rund 20 Prozent aktuell sogar die am stärksten gewichtete Aktie. Maik Geschke (katjuscha) hatte Anfang des Jahres bei 2,26 Euro die ersten Stücke erworben und bei seinen ständigen Nachkäufen im April mit einem Kaufkurs von 0,98 Euro fast exakt das Tief erwischt. Heute liegt die Position im Schnitt mit 89 Prozent im Plus. Trotzdem sieht der Trader, der seit 2013 eine durchschnittliche jährliche Performance von rund 19 Prozent ausweisen kann, noch reichlich Potenzial bei der Aktie: „Die vorläufigen Q2-Zahlen der Global Fashion Group überzeugen auf ganzer Linie. Insbesondere Kundenwachstum und Cashflow sind unerwartet stark. Mein Kursziel auf Sicht von 18 Monaten erhöhe ich auf 11,50 Euro. GFG bleibt ein Basisinvestment in mittelfristiger Hinsicht, auch wenn man Korrekturen zwischendrin immer auf der Rechnung haben muss. Das sind für mich dann Kaufchancen“.

Bastian Brach TBasti, der bei seinem wikifolio Predictable Consumer Stocks seit Ende 2018 eine Performance von rund 160 Prozent generieren konnte, sieht das ganz ähnlich: „Wenn man bedenkt, dass die Global Fashion Group in zwei bis drei Jahren eine ähnliche Profitabilität wie Zalando erreichen sollte, aktuell aber noch mit dem 0,4-fachen Umsatz bewertet ist (Zalando: 2,2-facher Umsatz), dann sieht man das deutliche Potenzial der Aktie. Selbst wenn man aufgrund des riskanteren Marktes (Schwellenländer statt Europa) einen extremen Bewertungsabschlag vornimmt und GFG nur ein KUV von 1 zutraut, dann ergibt sich bei einem Umsatzwachstum von 20 Prozent in den nächsten 3 Jahren eine mögliche Bewertung von 2,6 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Potenzial von 400 Prozent über die nächsten 3 Jahre“. In seinem Musterdepot ist der Titel mit rund 12 Prozent Gewichtung aktuell der drittgrößte Depotwert.

