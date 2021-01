Global Disruption – Investmentchance mit Mindestrückzahlung

Die Zeiten ändern sich und mit ihnen auch die Technologien. Disruptive Entwicklungen wie das Smartphone haben unsere Gewohnheiten verändert.

Es gibt Entwicklungen, die unsere Welt grundlegend verändern. Oder wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass ein Gerät wie das Smartphone zahlreiche andere bis dahin gebräuchliche Gegenstände wie Wecker, Fotoapparat, Kalender, Festnetztelefon, Walkman etc. ersetzen wird. Oder dass Musik nicht mehr über CDs gehört, sondern gestreamt wird. Als Disruption werden solche revolutionären technologischen Umbrüche bezeichnet. Und genau darin liegt eine spannende Investmentchance, auf die Anleger mit einer neuen HVB Anleihe mit 90 % Mindestrückzahlung setzen können. Der Basiswert der Anleihe ist der Global Disruptive Opportunities Strategy Index. Der Index wiederum basiert auf dem Investmentfonds CPR Invest – Global Disruptive Opportunities der Kapitalanlagegesellschaft CPR Asset Management. Der Fonds investiert in Unternehmen, die Innovationen vorantreiben beziehungsweise neue Trends frühzeitig erkennen und damit von etwaigen disruptiven Entwicklungen profitieren könnten.

Risikomanagement inklusive

Bekanntlich unterliegen Wachstumswerte mitunter erheblichen Kursschwankungen. Aus diesem Grund wurde der Global Disruptive Opportunities Strategy Index mit einem flexiblen Sicherungssystem ausgestattet. Dieses hat zum Ziel, die Wertschwankungen des Fonds CPR Invest – Global Disruptive Opportunities zu kontrollieren. Das geschieht, indem in unruhigen Zeiten, in denen der Fonds hohe Schwankungen aufweist, das Engagement am Fonds reduziert und eine entsprechende Geldmarktposition aufgebaut wird. Beruhigt sich die Lage, wird die Investition in den Fonds wieder erhöht.

100 Prozent Teilhabe

Mit der HVB Anleihe mit 90 % Mindestrückzahlung können Anleger am Laufzeitende in rund fünf Jahren an einer positiven Entwicklung des Global Disruptive Opportunities Strategy Index zu 100 Prozent teilnehmen. Dazu ein Beispiel: Sollte der Index am letzten Beobachtungstag gegenüber seinem Startwert um 50 Prozent zugelegt haben, würde die Anleihe (Nennbetrag: 1.000 Euro) zu 1.500 Euro zurückgezahlt. Sollte der Index am Laufzeitende der Anleihe dagegen mehr als zehn Prozent verloren haben, greift die Mindestrückzahlung von 90 Prozent beziehungsweise 900 Euro pro Anleihe. Das Kursrisiko ist also auf zehn Prozent des Nennbetrags begrenzt.

Von Disruption profitieren

Die HVB Anleihe mit 90 % Mindestrückzahlung richtet sich an Anleger, die mit reduziertem Risiko von disruptiven Entwicklungen profitieren wollen. Zu beachten ist: Bei der Anleihe handelt es sich um eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

HVB Anleihe mit 90 % Mindestrückzahlung 09/2023 Basiswert Global Disruptive Opportunities Strategy Index ISIN/WKN DE000HVB4YB3/HVB4YB Rückzahlungstermin 23.12.2025 Nennbetrag EUR 1.000,– Teilhabefaktor 100% Mindestrückzahlung EUR 900,- (pro Anleihe) Emissionspreis 102,50%* Zeichnungsfrist bis 25.01.2021 (14 Uhr)** * inklusive Ausgabeaufschlag

** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.

Information zur Funktionsweise des Produkts

Stand: 11.1.2021

>> Weitere Informationen zum Produkt unter: DE000HVB4YB3/HVB4YB

Bildnachweis:

iStock urbazon28

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Global Disruption – Investmentchance mit Mindestrückzahlung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).