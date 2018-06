Global Atomic – Spektakuläre Ressourcensteigerung!

Am gestrigen Dienstag, kurz vor Handelsschluss in Toronto veröffentlichte der kanadische Uranexplorer Global Atomic (TSX-V GLO / WKN A2JAQL) eine neue Ressourcenschätzung für sein DASA-Projekt im Niger. Und die hatte es in sich! Wie Global Atomic nämlich bekannt gab, konnte man die Ressourcen der Kategorie „angezeigt“ verdreifachen! Und gleichzeitig den durchschnittlichen Urangehalt um 18% steigern!

Damit verfügt DASA nun insgesamt über 64,8 Mio. Pfund Uranoxid (U3O8) in der Kategorie angezeigt bei durchschnittlich 3.068 ppm U3O8 sowie über 48,4 Mio. Pfund U3O8 mit durchschnittlich 2.600 ppm in der Kategorie geschlussfolgert! Bislang konnte Global für DASA „nur“ 21,4 Mio. Pfund bei im Schnitt 2.608 ppm U3O8 (angezeigt) und 49,8 Mio. Pfund bei im Schnitt 2.954 ppm U3O8 (geschlussfolgert) nachweisen…

Damit darf man das Bohrprogramm, in dessen Rahmen das Unternehmen dieses Jahr bislang 36 Bohrlöcher mit insgesamt 15.000 Meter Länge abgeteuft hat, getrost als vollen Erfolg bezeichnen! Global Atomic hatte sich dabei mit dem Großteil der Bohrungen auf die hochgradige Flank Zone konzentriert und zwar in vergleichsweise geringer Tiefe von weniger als 350 Metern.

Hinzu kommt, dass sensationelle 98,6% der nahe der Oberfläche gelegenen Ressourcen in die höhere Kategorie geschlussfolgert fallen. Das ermöglicht es dem Unternehmen, eine detailliertere Studie des kurzfristigen, wirtschaftlichen Potenzials der DASA-Ressource anzustoßen, die man Ende des dritten Quartals vorlegen will.

Diese Entwicklung dürfte auch dem Partner Orano (der ehemaligen AREVA) gefallen, mit dem Global Atomic bereits eine Absichtserklärung über die Lieferung von mindestens 100.000 Tonnen Erz pro Jahr mit einem Mindestgehalt von 1.000 ppm U3O8 abgeschlossen hat. Je eher Global Atomic also die notwendigen Studien sowie einen Minenplan vorlegen kann, desto eher kann man mit dem Abbau beginnen und die ersten Einnahmen erzielen. Wie Globals CEO Stephen Roman in einem Interview erklärte, würde man damit, ohne eine eigene Aufbereitungsanlage errichten zu müssen, sogar beim anhaltend schwachen Uranpreis schwarze Zahlen schreiben!

Es sieht also gut aus für die geschäftliche Zukunft von Global Atomic! Was der Kurs heute in Toronto machen wird, bleibt abzuwarten. Gestern jedenfalls wurden die Mitteilung so kurz vor Handelsschluss veröffentlicht, dass die kanadischen Anleger kaum Zeit hatten, zu reagieren. GOLDINVEST.de hatte seinen Lesern das Unternehmen zum ersten Mal am 19. März dieses Jahres vorgestellt. Damals notierte die Aktie noch bei 0,21 CAD, während der gestrige Schlusskurs bei 0,37 CAD lag! Damit hätten risikobereite Anleger bereits einen schönen Gewinn einfahren können…

Wir weisen aber auch noch einmal explizit darauf hin, dass dem unserer Ansicht nach erheblichen Potenzial des Unternehmens mindestens genauso große Risiken gegenüberstehen. Dessen sollte man sich immer bewusst sein.

