Global Atomic: Sensationelle Urangehalte von über 22% erbohrt!

2018 führte der Uranexplorer Global Atomic (WKN A2JAQL / TSX-V GLO) 59 Bohrungen auf seinem DASA-Projekt in der Republik Niger durch. Diese erbrachten schon bei der vorläufigen Analyse mit einer radiometrischen Gamma-Einstichsonde sehr hohe Urangehalte. 38 Bohrungen wurden in der Folge noch einmal im Labor untersucht, und die bisher veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass die Gehalte tatsächlich noch höher liegen – so auch gestern wieder!

Die Highlights der Analyseergebnisse, die das Unternehmen veröffentlichte waren:

- 96 Meter mit 2.570 ppm (0,26%) Uranoxid (U3O8) in the Tegama Hill Main Zone, davon 3,5 Meter mit 29.222 ppm (2.92%) U3O8,

- 37,5 Meter mit 7.131 ppm (0,71%) U3O8 in der Flank Zone sowie

- sensationelle 22,52% U3O8 über 3,5 Meter ebenfalls in der Flank Zone!

Die Probe, die diesen extrem hohen Gehalt aufwies musste übrigens noch in einem zweiten Labor analysiert werden, da das ursprüngliche Labor Urangehalte nur bis 17,62% U3O8 nachweisen kann. Hinzu kam ein weiterer Vererzungsabschnitt von 0,5 Metern Länge, der mit 21,36% U3O8 ebenfalls einen extrem hohen Gehalt aufwies.

Global Atomic, bzw. die vom Unternehmen beauftragten unabhängigen Experten, arbeiten bereits an einer neuen Ressourcenschätzung für das DASA-Projekt, die noch im laufenden zweiten Quartal veröffentlicht werden soll.

Wie Stephen G. Roman, CEO von Global Atomic erklärte, definieren die Bohrergebnisse des vergangenen Jahres fortlaufend eine außergewöhnliche Uranlagerstätte von Weltklasseformat. Die Kontinuität der Struktur, der hohen Urangehalte und der Mächtigkeiten deuten Herrn Roman zufolge zudem darauf hin, dass diese Lagerstätte für einen großumfänglichen Abbau mit niedrigen Betriebskosten geeignet ist.

Wie genau es um die Wirtschaftlichkeit des Projekt bestellt ist, soll als Teil einer Machbarkeitsstudie ein Minenplan für DASA darstellen, den die Experten von CSA Global nach Abschluss der neuen Ressourcenschätzung – inklusive der neuesten Analyseergebnisse – erstellen werden. Diese Machbarkeitsstudie wird auf Basis einer Vereinbarung mit dem französischen Branchengiganten Orano Mining erarbeitet, die laut einer Absichtserklärung von Mitte vergangenen Jahres vorsieht, dass Global Atomic nicht verarbeitetes Erz an Orano liefert. Global Atomic verfügt also bereits über einen Abnehmer für sein Material und kann sich zudem die Kosten für die Errichtung einer eigenen Verarbeitungsanlage sparen!

Wie schon einmal gesagt, glauben wir, dass Global Atomic eines der heißesten Uran-Plays der kommenden Monate und Jahre werden könnte. Auch wenn die Aktie bereits auf einem 52-Wochenhoch notiert, sehen wir dennoch noch erhebliches Potenzial. Denn in Kürze steht ja schon die neue Ressourcenschätzung an, die unserer Einschätzung nach eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Kalkulation bringen wird. Zudem folgt im dritten Quartal die Machbarkeitsstudie zu DASA, die ebenfalls das Potenzial hat, den Kurs von Global Atomic zu bewegen. Allerdings bleibt das Papier eine Spekulation mit hohen Risiken, dessen sollten sich Anleger immer bewusst sein.

