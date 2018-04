Global Atomic: Bohrergebnisse sprengen die Skala!

Weitere Suchergebnisse zu "Global Atomic":

Volltreffer! Die kanadische Global Atomic (TSX-V GLO / A2JAQL) legt von ihrem Uranprojekt DASA im Niger einmal mehr extrem positive Bohrergebnisse vor. Einige der entnommenen Proben sprengen dabei sogar die Messskala!

Die Proben stammen aus der Flank Zone der DASA-Lagerstätte und wurden mit einer „Electomind DIL 1125“ Gammasonde untersucht, wobei es Abschnitte gab, die den maximalen Messwert der Sonde überschritten.

Global Atomic wird nun chemische Analysen durchführen lassen, die nötig sind, um den genauen Urangehalt zu bestimmen, doch ist man sicher, dass die so gewonnenen Werte noch höher liegen werden als die mit der Sonde aufgezeigten! Aktuell bereitet man die Bohrkerne für die Analyse in einem Labor in Vancouver vor, wird aber zuvor eine Geiger-Mueller-Sonde, die zur Bestimmung besonders hoher Urangehalte geeignet ist, auf das Projekt bringen. Damit will man eine bessere Schätzung der Gehalte ermöglichen, bevor die chemische Analyse erfolgt.

Die bisher nachgewiesenen, bereits spektakulären Gehalte sind:

Die derzeit auf DASA laufenden Bohrungen sind Teil der Arbeiten von Global Atomics zur Erstellung einer neuen Ressourcenkalkulation. Speziell will das Unternehmen in den kommenden drei Monate ausreichende Bohrungen vornehmen, um eine im Tagebau förderbare Ressource in der Kategorie „angezeigt“ nachzuweisen. Um die entsprechende Schätzung zu erstellen hat man deshalb bereits die Experten von CSA Global engagiert.

Sobald ausreichende Bohrungen abgeschlossen sind, wird ein dem kanadischen Standard NI 43-101 entsprechender, technischer Bericht erstellt, damit Global Atomic seine Planungen abschließen und damit beginnen kann, das mineralisierte Material an die Verarbeitungsanlage von Orano Mining (ehemals AREVA Mines) in Arlit zu liefern. Denn Orano/AREVA hat mit dem Unternehmen bereits eine Absichtserklärung über die Abnahme dieses Materials – mindestens 100.000 Tonnen DASA-Erz mit einem Mindestgehalt von 1.000 ppm U3O8 über einen Zeitraum von fünf Jahren – abgeschlossen!

Die heutigen Bohrergebnisse bestätigen unserer Ansicht nach einmal mehr, weshalb wir Global Atomic in unserer Erstvorstellung als “Einzigartige Chance im Uransektor” bezeichneten. Denn abgesehen von den enorm hohen Uranwerten und der Vereinbarung mit Orano verfügt das Unternehmen über ein zweites Standbein: die Beteiligung an einer rentabel arbeitenden Zinkrecycling-Anlage. Die beschert Global Atomic jedes Jahr einen schönen Cash-Zufluss, der für die Aktivitäten im Niger genutzt werden kann.

