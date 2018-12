Global Atomic: 2019 wird das Schlüsseljahr!

Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung um rund 9 Millionen kanadische Dollar hat Global Atomic (TSX-V GLO / WKN A2JAQL) nun Quartalszahlen sowie ein operatives Update zu den Aktivitäten vorgelegt.

Im dritten Quartal des laufenden Jahres hat das Unternehmen einen Gewinn von 0,8 Millionen US-Dollar erzielt. Der Rückgang zum Vorjahreswert von 3,0 Millionen US-Dollar ist auf eine Betriebsstilllegung aus Wartungsgründen beim profitabel arbeitenden türkischen Zinkprojekt der Gesellschaft und durch das Sinken der Zinkpreise zu begründen.

Das Zinkprojekt wird als Joint Venture Befesa Silvermet Turkey geführt, an dem Global Atomic 49 Prozent der Anteile hält. Mit den angestoßenen Arbeiten zur Erweiterung und Modernisierung der Anlagen, in denen Staub aus Elektrolichtbogenöfen recycelt wird, soll sich die Jahresproduktion auf 66 Millionen Pfund Zink verdoppeln. Zudem sollen die Arbeiten Kostensenkungen bringen. Zum Vergleich: In den ersten neun Monaten dieses Jahres kam man auf eine Zinkproduktion von 24,6 Millionen Pfund. Im September des kommenden Jahres werden die neuen Anlagen in Betrieb gehen. Das Investitionsvolumen liegt bei 26 Millionen US-Dollar.

Wichtige Meilensteine in der Türkei und dem Niger stehen an

Der Ausblick auf 2019 und 2020 zeigt wichtige Meilensteine, die für das Unternehmen anstehen – nicht nur in der Türkei, sondern auch beim Uranprojekt DASA. Ab 2020 will man Uranerz an den französischen Nuklear-Riesen Orano liefern – dieser ist aus der Areva-Gruppe hervor gegangen. An einer Machbarkeitsstudie wird bereits gearbeitet und der technische Bericht zum DASA-Projekt im Niger soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres vorliegen. Im Anschluss stehen die Genehmigungsverfahren an. Global Atomic geht davon aus, noch im kommenden Jahr alle Genehmigungen für ihre alternative Abbaustrategie zu erhalten.

Die Gelder aus der Kapitalerhöhung werden vor allem genutzt, um die Projektentwicklung gemäß dieser neuen Abbaustrategie zu beschleunigen. Die Vorteile dieser Alternativ-Strategie für das Unternehmen: Ein zunächst geringerer Investitionsrahmen von 35 Millionen Dollar, resultierend aus einer nur in minimalem Umfang benötigten Infrastruktur, zudem ein schneller Cashflow aus dem DASA-Projekt.

Für die Erweiterungsarbeiten in der Türkei sollen Cashflow und Kreditlinien ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, prognostiziert das Management von Global Atomic zudem.

Ab 2020 werden sowohl in der Türkei die erhöhte Zinkproduktion als auch auf DASA die Uranförderung in die Zahlen der Gesellschaft einfließen. 2019 wird also ein Schlüsseljahr, das Global Atomic große Wachstumssprünge in den Folgejahren ermöglichen könnte.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Global Atomic halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Global Atomic steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung zu Global Atomic entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Global Atomic profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.