Glencore: Schafft die Aktie jetzt das Jahreshoch und dann das Allzeithoch?

Glencore gehört nicht zu den Aktien, die wir ständig auf dem Schirm haben, aber es könnte sich da was tun. Aus diesem Grund wollen wir uns jetzt mit diesem Wert mal wieder befassen. Glencore hatte im Oktober das Jahreshoch markiert und befindet sich jetzt eventuell wieder auf dem Weg dorthin. Kurz darüber liegt der Widerstand bei 4,31 Euro und die nächste Hürde wäre das 5-Jahreshoch bei 4,76 Euro. Sollte es die Aktie in diese Regionen schaffen, wäre der Weg zum Allzeithoch bei 6,25 Euro frei.



Die Entwicklung in den letzten zwei Wochen sieht vielversprechend aus und wer den passenden Einstiegskurs findet, kann zu den Gewinnern gehören. Glencore ist keine Kursrakete, was einen Einstieg nur langfristig sinnvoll erscheinen lässt oder mit einem Hebel-Produkt für einen kurzen bis mittelfristigen Trade. Wo wir den nächsten Einstieg sehen und welches Hebel-Produkt wir wählen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.