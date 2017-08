Glencore – Rücksetzer nach Zahlen zum Einstieg nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

ordentlich Federn lassen musste in der zweiten Hälfte der Vorwoche die Glencore-Aktie, obwohl sich die Ergebnisse, die der Rohstoff-Riese für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres meldete, wahrlich sehen lassen können.

Milliardengewinn im ersten Halbjahr eingefahren

Dank der im entsprechenden Zeitraum gestiegenen Preise insbesondere für viele industriell genutzte Rohwaren zog der Umsatz um ca. 44% auf knapp 100,3 Mrd. USD an. Insofern ist es keine Überraschung, dass dem Konzern mit Hauptsitz in der Schweiz die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelang. Mit 2,2 Mrd. USD nach einem Verlust von 615 Mio. USD im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag der ausgewiesene Gewinn sogar leicht über den Erwartungen, wofür auch der konsequente Tritt auf die Kostenbremse verantwortlich war.

Bärisches Doppeltop ausgebildet

Von daher sollten Anleger das im Bereich knapp unter 350 GBp ausgebildete Doppeltop nicht überbewerten. Immerhin ist der Aufwärtstrend seit Januar letzten Jahres intakt und die Unterstützung bei etwa 320 GBp konnte zuletzt verteidigt werden. Darüber hinaus sind die Anteilsscheine mit einem 2017er-KGV von 13 moderat bewertet, zumal mit einem neuerlichen Crash der Rohstoffpreise wegen des wohl weiter abwertenden Greenbacks nicht zu rechnen ist. Bei Kupfer und Zink dürfte zudem das Angebotsdefizit die Notierungen stützen. Investoren mit einer normal ausgeprägten Risikoneigung können sich somit ernsthaft überlegen, die jüngsten Kursrücksetzer für Käufe zu nutzen.

