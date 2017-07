Giyani entnimmt erste Großproben auf Manganprojekt in Botswana

Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass Lithium-Ionen-Batterien neben Lithium erhebliche Anteile anderer Metalle benötigen. Eines dieser Metalle – das allerdings am Markt noch nicht so große Aufmerksamkeit erhalten hat – ist Mangan. Diese Chance, zum Vorreiter zu werden, will die kanadische Giyani Gold (WKN A1H6XZ / TSX WDG) nutzen und treibt ihre hochgradigen Manganprojekte in Botswana im Eiltempo voran.

Heute macht Giyani dabei den nächsten Schritt und beginnt mit der Entnahme von Großproben sowie metallurgischen Tests auf ihrem Manganprojekt Kgwakgwe Hill, an dem man eine Beteiligung in Höhe von 88% hält.

Ziel des Programms ist es, die Risiken für die Projekte deutlich zu senken und ein besseres Verständnis der Minerallagerstätten zu erlangen. Die Ergebnisse der Analysen dieser Proben werden Giyani eine erste Einschätzung des Mahlgrades des Erzes sowie der möglichen Gehalte und Ausbringungsraten erlauben. Davon wird dann abhängen, für welche Zwecke das Mangan von Kgwakgwe genau geeignet ist. Das ist ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung eines solchen Projekts.

Um diese Arbeiten bestmöglich durchzuführen, hat sich Giyani die Dienste von Dr. Ian Flint, eines der führenden Experten Kanadas in Bezug auf die Mineralaufbereitung, gesichert. Und Dr. Flint, der über 34 Jahre Erfahrung in der Branche verfügt, hat sich zuletzt hauptsächlich den mineralischen Eigenschaften, die für eine Verwendung zur Herstellung von wiederaufladbaren Li-Ionen-Batterien ideal sind, gewidmet. Er dürfte also genau der richtige Mann für Giyani sein und sicherstellen, dass das Unternehmen die richtigen Schritte auf seinem Weg einschlägt.

Parallel führt Giyani das laufende regionale Kartierungs- und Probennahmeprogramm fort, mit dem man vor Kurzem bereits zahlreiche Manganvorkommen im sogenannten Kanye Becken entdeckt hat, in dem das Kgwakgwe Hill-Projekt liegt. Man tut also alles, dem ersten, großen Ziel näher zu kommen, schnellstmöglich eine hochgradige, abbaubare und wirtschaftliche Manganlagerstätte nachzuweisen, die speziell für den Batteriemarkt geeignet ist.



