Giyani Metals: Kgwakgwe Hill gibt mehr und mehr Geheimnisse preis

DieGiyani Metals Corporation(TSXV: WDG; GR: KT9)hat gute Neuigkeiten vom Manganprojekt Kgwakgwe Hill veröffentlicht. Im Rahmen von Untersuchungen auf dem Projektgebiet in Botswana hatten die Kanadier in der Nähe der Stadt Otse 40 Kilometer östlich eines früheren Minengeländes ein zweites Manganvorkommen mit hochgradigen Vererzungen entdeckt!

Das Gebiet hat man nun einer ersten Beprobung unterzogen. Mit den Probeentnahmen verfolgte Giyani Metals vor allem zwei Zielsetzungen: Zum einen ein Bohrprogramm auf dem neuen Prospektgebiet nahe Otse vorzubereiten, zum anderen zugleich schon in dieser frühen Explorationsphase das Vertrauen der Börse darin zu bestärken, dass man hier eine zweite hochgradige Vererzungszone gefunden hat.

Die nun vorliegenden Ergebnisse der Bodenuntersuchungen zeigen: Das Vorhaben war ein voller Erfolg. Die Analyseergebnisse zeigen Werte, wie sie Giyani Metals auch im Manganschiefer auf der historischen Manganmine Kgwakgwe Hill angetroffen hat. Eine Ausnahme ist, dass in der Regel höhere Mineralisierungen von Siliziumoxiden angetroffen wurden. Mit Ausnahme einer Probe haben sämtliche der 50 entnommenen Bodenproben Manganoxidgehalte zwischen 15,4 Prozent und 67,3 Prozent aufgewiesen. Mitte Juli hatten die Kanadier bereits Probeergebnisse von Entnahmen auf der schon seit langem bekannten Schieferformation Kgwakgwe Hill vorgelegt, die Manganoxidgehalte bis zu 73 Prozent aufwiesen.

Explorationsarbeiten gehen in die nächste Runde

„Diese neue Entdeckung des Prospektionsgebietes Otse mit hochgradigen Manganvorkommen stärkt unser wachsendes Vertrauen in die mögliche Größe der Lagerstätten innerhalb unserer Liegenschaft”, so das Fazit von Wajd Boubou, President von Giyani Metals, zu den nun vorliegenden Explorationsergebnissen. Noch steht man aber am Anfang der Untersuchungen des Otse-Gebietes. „Unser Team im Gelände setzt die Probennahme im gesamten Projektgebiet K.Hill fort”, sagt Boubou zu den anstehenden Arbeiten.

In Rahmen weiterer Arbeiten wird es auf dem Otse-Gebiet vor allem darum gehen, mögliche Kontinuitäten des Manganvorkommens zu ermitteln. Bisher ist man an drei verschiedenen Steinbrüchen auf Vererzungen getroffen, die alle an verschiedenen Stellen liegen - allerdings nicht allzu weit voneinander entfernt. An den drei Stellen treten Kieselschieferbrekzieneinheiten auf, die stark schwankende Mächtigkeiten aufweisen. Üblicherweise kommen diese als Schicht oberhalb von mangan- und eisenhaltigen Schiefereinheiten vor. Bohrungen müssen hier weitere Erkenntnisse über die Verhältnisse unter der Erde bringen, insbesondere was die Kontinuität und die Mineralisierung des Erzmaterials angeht.

Damit sind die guten Nachrichten aus Botswana aber noch nicht erschöpft, denn Kgwakgwe Hill - zu 88 Prozent im Eigentum von Giyani Metals - hat noch mehr zu bieten. Auf die Geologen der Kanadier wartet nämlich zusätzliche Arbeit, von der man bisher noch nichts wusste: „Es gibt erste Anzeichen eines dritten möglichen Prospektionsgebietes und wir werden nach Erhalt der Analysenergebnisse darüber berichten können”, so Boubou. Weitere, wahrscheinlich gute Nachrichten aus Botswana stehen also an.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Giyani Gold) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.