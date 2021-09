Gipfeltreffen der US-Tech-Giganten im Weißen Haus: „Nicht vergleichbar mit dem Innovationsgeist junger Player“

München/London, 1. September 2021 – Für die US-Regierung war es allerhöchste Zeit, das Thema Cybersicherheit mit den größten Unternehmen des Landes zu besprechen: der weitreichende, unter dem Namen Solar Winds bekanntgewordene Lieferketten-Angriff auf zahlreiche Unternehmen und Behörden Ende 2020 und die Ransomware-Attacke gegen den Betreiber der größten Benzin-Pipeline im Mai 2021 sind erschreckende Beispiel für die zunehmende Bedrohung durch gut organisierte Cyberangriffe von Hackern überall auf der Welt, sowie Beweis dafür, wie mangelhaft Unternehmen und kritische gesellschaftliche Infrastruktur noch vor ihnen geschützt sind. Das jüngst im Weißen Haus abgehaltene Gipfeltreffen hat zur Verkündung einer Kooperation in Form einer Sicherheitsstandards-Arbeitsgruppe zwischen mehreren Tech-Unternehmen, darunter Coalition, Google, IBM, Microsoft und Travelers und der Behörde NIST (National Institute of Standards and Technology), geführt. Mehrere große Unternehmen haben zudem verkündet, ihre Bemühungen um Cybersicherheit zu intensivieren. Entscheidende Innovationstreiber in dieser wachsenden Branche dürften jedoch kleinere und jüngere Unternehmer sein.

„Nach unserer Ansicht werden die alteingesessenen Big Tech-Unternehmen nicht mit dem Innovationsgeist junger Player mithalten können“, sagt Rahul Bhushan, Co-Gründer des thematischen ETF-Emittenten Rize ETF anlässlich des US-Gipfeltreffens. „Das wird schon durch die ausgezeichnete Entwicklung der Unternehmen im Portfolio unseres Cybersecurity and Data Privacy ETF und dem Wachstum der gesamten Cybersecurity-Branche im Laufe der letzten sieben Jahre ersichtlich.“ Vor allem Spezialisierung sei für Unternehmen ein Schlüsselmerkmal, um in diesem sich schnell entwickelnden Markt profitieren zu können. „Die Umstellung auf die Cloud zwingt Unternehmen, die sich auf Hardware und Infrastruktur konzentrieren, bereits dazu, dienstleistungsbasierte Geschäftsmodelle zu übernehmen, wodurch selbst renommierte Unternehmen wie Cisco und IBM den Boden gegenüber innovativeren, cloudbasierten Unternehmen wie Crowdstrike und Sailpoint verlieren.“ Big Tech-Unternehmen stünden zusätzlich vor der Herausforderung, aufgrund kartellrechtlicher Bedenken im Fokus der Regulierungsbehörden zu stehen.

„Niemand hat bis jetzt wirklich herausgefunden, wie groß die Cybersicherheitsbranche im nächsten Jahrzehnt werden wird", fügt Bhushan hinzu. Herausragende Beispiele für junge Player, die sich ausschließlich der Aufgabe gewidmet haben, Sicherheit in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft zu gewährleisten, seien etwa Cloudflare, ein 2009 gegründeter Anbieter von Server-Netzwerken und Sicherheitssystemen und der 2007 gegründete IT-Sicherheitsdienstleister Zscaler – beide im Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF gelistet. „Die durch die US-Regierung initiierte Zusammenarbeit von Big Tech ist dennoch als großer Gewinn für die gesamte Branche zu sehen“, schließt Bhushan an. „Dass Cybersecurity in solch eine politische Sphäre vorrückt, ist Validierung und Anerkennung zugleich.“

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen.

