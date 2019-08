Gipfeln wo andere Urlaub machen

Smart Investor 9/2019 Dagegen ging es in unserer Redaktion über das Wochenende geradezu vorbildlich, aber vergleichsweise frugal zu: Mit Hilfe einiger, nicht vom Aussterben bedrohter Butterbrezen und literweise veganem Kaffee brachten wir den Smart Investor 9/2019 auf den Weg, der am kommenden Wochenende in den Briefkästen unserer Abonnenten landen wird. Diesmal widmeten wir uns vor allem zwei großen Themenbereichen: In der Titelgeschichte geht es um „Börsenweisheiten“, also um jene kleinen Daumenregeln, sie vom Kanonendonner bis zu den „zittrigen Händen“ für scheinbar jede erdenkliche Börsensituation einen guten Rat geben können. Was wirklich an den althergebrachten Spruchweisheiten dran ist, haben wir bei 15 der bekanntesten Regeln genauer untersucht. Bei Geschichten über die Börse fällt früher oder später der Name André Kostolany. Der Todestag des Börsenaltmeisters jährt sich im September zum 20sten Mal. Grund genug, uns zusammen mit seinem langjährigen Geschäftspartner und Weggefährten Gottfried Heller an einen Mann zu erinnern, der auch uns ganz persönlich – noch zu Studentenzeiten – mit dem Börsenvirus infiziert hat. Legendär waren seine Gastvorlesungen an der Ludwig-Maximilians-Universität München, die er mit den Worten „Liebe Kinder, denn Sie alle könnten meine Kinder sein …“ begann.