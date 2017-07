Gilead: Unser Treffer entwickelt sich und da könnte noch viel mehr gehen!

Gilead hatten wir schon längere Zeit auf dem Schirm und zuletzt hatten wir am 12. Juni über Gilead im Express-Service eine Trading-Idee angeboten, die angelaufen ist. Den Artikel dazu hatten wir mit folgendem Titel veröffentlicht: „Gilead: War das der Befreiungsschlag? Kommt ein neues HIV-Medikament?“ Danach hatten wir am 22. Juni noch einmal auf die Trading-Chance hingewiesen und getitelt: „Gilead: Treffer! Jetzt ist die Trendwende endgültig eingeleitet!“ Nach einem kleinen Rücksetzer von 63,31 Euro auf 60,28 Euro folgte der Wiederaufstieg und der Kurs hat jetzt sogar den Widerstand bei 63,56 Euro übersprungen.



In unserem letzten Beitrag konnten Sie lesen, dass der Hedgefonds Illenium Management im ersten Quartal bei Gilead kräftig zugekauft hat und der Fondsanteil jetzt etwa 129 Millionen USD betragen soll. Gilead steht möglicherweise vor bahnbrechenden Zulassungen für Medikamente gegen HIV. Gilead hatte gestern einen sehr optimistischen Zwischenbericht aus der Studie III-Phase des HIV-Wirkstoffs veröffentlicht und das könnte die Kursfantasie wieder neu beflügeln. Wann wir einsteigen würden, erfahren Sie immer, wenn Sie den Express-Service abonnieren.