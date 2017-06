Gilead: Treffer! Jetzt ist die Trendwende endgültig eingeleitet!

Gilead hatten wir schon längere Zeit auf dem Schirm und zuletzt hatten wir am 12. Juni über Gilead im Express-Service eine Trading-Idee angeboten, die angelaufen ist. Den Artikel dazu hatten wir mit folgendem Titel veröffentlicht: „Gilead: War das der Befreiungsschlag? Kommt ein neues HIV-Medikament?“ Der Kursanstieg in den letzten Tagen war für die Aktie phänomenal. Die charttechnische Unterstützung bei 57,02 Euro wurde mit einem Kurs von 57,04 Euro getestet und danach gab es mehrere Aufwärtsschübe, die den Kurs inzwischen im Tagesverlauf über 62,00 Euro getrieben hatten.



Kürzlich konnte man erst lesen, dass der Hedgefonds Illenium Management im ersten Quartal bei Gilead kräftig zugekauft hat und der Fondsanteil jetzt etwa 129 Millionen USD betragen soll. Gilead steht möglicherweise vor bahnbrechenden Zulassungen für Medikamente gegen HIV. Die Experten vermuten außerdem, dass sich Gilead wahrscheinlich noch diesem Jahr nach Übernahmekandidaten umsehen wird. Die Aktie ist derzeit mit einem KGV unter 8 für einen Biotech-Wert günstig und wenn sich der Kursanstieg zu einem Turnaround ausweitet, könnten schöne Gewinne warten. Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen. Den Express-Service und die Trading-Tipps können Sie bis zum 02. Juli 2017 zum Schnäppchenpreis buchen.