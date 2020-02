Gilead (GILD): Hoffnungsschimmer im Kampf gegen das Corona-Virus [...]

Symbol: GILD ISIN: US3755581036

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie legte in den letzten sechs Monaten gerade einmal 4,75 Prozent zu und wechselte mehrmals zwischen Ober– und Unterseite der EMAs. In der vergangenen Woche gab es einen Breakout, dem sich aktuell eine Bullenflagge anschließt. Eine derartige Volatilität ist bei forschenden Pharmaunternehmen nicht ungewöhnlich, da der Geschäftserfolg eng mit den Resultaten bei klinischen Studien zusammenhängt, die für Außenstehende nicht vorhersehbar sind.

Chart vom 10.02.2020 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 14.495 EUR





Meine Expertenmeinung zu GILD

Meinung: In der vergangenen Wochen sorgten Nachrichten aus China für einen fulminanten Breakout: Remdesivir, ein Medikament des Unternehmens, lieferte erfolgversprechende Zwischenergebnisse bei der Bekämpfung des Corona-Virus. Im Reagenzglas konnte die Wirkung bewiesen werden, jetzt laufen die klinischen Studien. Parallel dazu gibt es Gespräche über die Patentierung. Die Chinesen, die durchaus eigene Ansichten zur Handhabung geistigen Eigentums pflegen, würden sich am liebsten die Lizenzkosten an Gilead mit dem Verweis auf die Notlage sparen.



Mögliches Setup: Der Long-Trade setzt auf ein Ausbrechen aus der aktuellen Dreiecksformation. Mit dem Kaufsignal bei 66.13 USD, dem Stopp bei 66.13 USD und dem Kursziel beim Pivot-Hoch von 71,19 USD kommen wir auf eine Gewinnspanne von 3.36 USD und ein Risiko von 1.70 USD. Unser CRV beträgt damit 2.0. Die nächsten Quartalszahlen am 5. Mai sind in weiter Ferne, so dass der Trade länger laufen kann.



Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in GILD.

