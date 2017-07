Gigaset und SHW: Und plötzlich geht alles ganz schnell!

Liebe Leser,

die SHW-Konzernspitze lehnt das Übernahmeangebot der Pierer AG ab. Bei Gigaset geht überraschend der Finanzvorstand von Bord.

SHW: Offerte abgelehnt

Mitte vergangener Woche berichtete die SHW AG noch von konstruktiven Gesprächen mit der Pierer Industrie AG, die ein Übernahmeangebot vorgelegt hat. Nun hat das Unternehmen die aktuelle Offerte in einer gemeinsamen Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat als „nicht angemessen“ abgelehnt. Das Management empfiehlt daher den SHW-Anlegern, das Angebot von 35 Euro je Aktie auszuschlagen.

Die SHW-Konzernspitze betonte aber ausdrücklich, dass man aufgeschlossen für weitere Gespräche mit Pierer sei. Sprich: Sollte sich das Übernahmeangebot deutlich erhöhen, könnte man auch noch zu einer gegenteiligen Einschätzung gelangen. SHW geht derzeit davon aus, dank veränderter Strategie in den letzten 18 Monaten ab 2018 einen „erheblichen Umsatz- und Ertragsschub“ generieren zu können. Diesen Umstand sieht das Management im derzeitigen Angebot nicht zur Genüge berücksichtigt.

Gigaset: Überraschende Veränderung im Vorstand

Die Gigaset AG gab am Montag eine überraschende Veränderung im Vorstand bekannt. Finanzvorstand Hans-Henning Doerr, der seit Dezember 2015 in dieser Funktion für das Unternehmen tätig ist, wollte „aus persönlichen Gründen“ seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Daraufhin wurde er „mit sofortiger Wirkung freigestellt.“

Diese Formulierung klingt in meinen Ohren zunächst einmal recht harsch und spricht meiner Meinung nach eher nicht für einen friedlich-schiedlichen Abschied. Aber warten wir ab, was in den kommenden Tagen vielleicht noch über die Hintergründe bekannt wird. Zudem interessiert natürlich auch, wie Gigaset die Nachfolge regelt.

Ein Beitrag von Mark de Groot