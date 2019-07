Gigantischer Auftrieb in China

Das ETF Magazin sieht China vor einer neuen Hausse, denn im Moment flössen Milliarden in Chinas Aktien- und Anleihemärkte.



23. Juli 2019. MÜNCHEN (ETF Magazin). Pekings Elite bereitet sich auf ihren großen Auftritt vor. Es darf, nein muss, gefeiert werden: Am 1. Oktober begeht der Staat den 70. Jahrestag seiner Gründung. Dafür wird nicht nur Peking herausgeputzt, sondern auch die Finanzmärkte – beispielsweise durch eine strengere Finanzmarktaufsicht und durch die weitere Öffnung des chinesischen Aktien- und Rentenmarkts für ausländische Anleger. Bislang sind die chinesischen Kapitalmärkte eine weitgehend lokale Veranstaltung. 97 Prozent des chinesischen Aktienvermögens gehören inländischen Investoren, schätzen Analysten von Morgan Stanley. An chinesischen Staatsanleihen halten Ausländer nach ihrer Rechnung zwei bis acht Prozent des Volumens. Doch in den nächsten Jahren könnte sich das Bild ändern: Mit der zunehmenden Öffnung der chinesischen Finanzmärkte geben große Indexanbieter wie MSCI und Bloomberg chinesischen Wertpapieren mehr Gewicht.

So erhöht jetzt MSCI den Anteil der chinesischen A-Aktien im MSCI-Emerging-Markets-Index. A-Aktien werden an den Börsen in Shanghai und Shenzhen in chinesischer Währung gehandelt. Zudem werden Renminbi-Anleihen jetzt schrittweise in den viel beachteten Bloomberg-Barclays-Global-Aggregate-Anleihenindex aufgenommen. Als Folge wird künftig vermutlich viel frisches Geld in chinesische Aktien und Anleihen fließen – und die Kurse unterstützen.

Mit mehreren ETFs können Anleger von diesem Trend profitieren. Allerdings: Während für Investments in chinesische A-Aktien rund ein Dutzend ETFs verfügbar sind, notiert an der Deutschen Börse bislang nur ein Anleihen-ETF.

Der MSCI-Emerging-Markets-Index enthält schon länger chinesische Aktien. Doch bislang waren dies überwiegend Titel, die an Börsen außerhalb des chinesischen Festlands notieren. Ab dem nächsten Jahr soll nun aber jede fünfte chinesische Aktie im MSCI-Emerging-Markets-Index eine A-Aktie aus Shanghai oder Shenzen sein. MSCI wird bis zum Jahresende in mehreren Schritten den Anteil der chinesischen Inlands­aktien im MSCI-Emerging-Markets-Index hochziehen. In einem Jahr sollen dann die A-Aktien nicht mehr nur 0,8 Prozent, sondern 3,3 Prozent des gesamten Index-Portfolios belegen. Zudem werden künftig nicht nur die ganz großen Aktien, sondern auch einige eher mittelgroße Gesellschaften vertreten sein.

Riesige Zuflüsse

3,3 Prozent Anteil – das klingt wenig. Doch es geht um viele Milliarden. „Schätzungsweise 70 Milliarden US-Dollar dürften dem A-Aktienmarkt zufließen“, schätzt Amanda Lai, Analystin bei Nikko Asset Management. Die Analysten von Morgan Stanley halten im Jahr 2019 sogar Kapitalflüsse von 125 Milliarden Dollar für möglich. Zwischen 2020 und 2030 werden nach ihrer Prognose dann jedes Jahr 100 bis 220 Milliarden Dollar in die Inlandsaktien fließen. Bis zum Jahr 2027 könne dadurch die Börsenkapitalisierung auf 27 Billionen Dollar steigen, also nahezu auf das aktuelle Volumen der US-Börse. Nach diesen Prognosen wäre Chinas Börse dann in acht Jahren größer als die Börsen aller seiner Nachbarländer zusammen.

Nikko-Analystin Lai geht deshalb davon aus, dass bis zum Jahr 2025 die chinesischen A-Aktien mit 100 Prozent ihres Börsenwerts in den MSCI-Emerging-Markets-Index aufgenommen werden. China würde dann im Index eine Gewichtung von 40 Prozent erreichen, fast 15 Prozent entfielen allein auf die A-Aktien.

Eine ähnliche Entwicklung deutet sich am chinesischen Rentenmarkt an, denn auch in globale Anleihenindizes sollen jetzt chinesische Anleihen aufgenommen werden. Das dürfte zahlreiche internationale Anleger zum Erwerb chinesischer Zinspapiere nötigen. Mit einem Volumen von mehr als zwölf Billionen Dollar ist Chinas Anleihenmarkt der drittgrößte der Welt, nach dem der Vereinigten Staaten und Japans. Doch nur ein Bruchteil der Papiere befindet sich in den Händen ausländischer Investoren. „Nach offiziellen Angaben lag das Gesamtvolumen des inländischen chinesischen Rentenmarkts Ende 2018 bei

86 Billionen Yuan, von denen ausländische Institutionen 1,7 Billionen Yuan, also etwa 2 Prozent, hielten“, berichtet Wang Qiang, Leiter des Anleihengeschäfts bei ICBC Asset Management in Hongkong. Zum Vergleich: Bei US-Anleihen liegt die Ausländerquote bei etwa 40 Prozent.

Gefragte Anleihen

Doch das dürfte sich ändern. Hunderte chinesischer Onshore-Bonds werden in den nächsten 20 Monaten in den Bloomberg Barclays-Global-Aggregate-Index aufgenommen. „Das wird nach Analystenschätzungen rund 150 Milliarden Dollar an ausländischen Zuflüssen in den chinesischen Anleihenmarkt zur Folge haben“, erklärt Wang.

Exakt 364 chinesische Anleihen will Bloomberg in den Index aufnehmen. 159 dieser Papiere sind Anleihen des Finanzministeriums bzw. der Zentralregierung, die restlichen sind Anleihen der sogenannten Policy Banks. „Die drei Policy Banks sind zu 100 Prozent im Staatsbesitz. Sie verfolgen nicht die üblichen Aktivitäten einer Geschäftsbank, sondern unterstützen den Staat bei der Umsetzung seiner Wirtschaftspolitik“, erläutert Frederick Chu, ETF-Chef bei China AMC, dem zweitgrößten Vermögensverwalter Chinas. Auch in die beiden anderen wichtigsten Welt-Anleihenindizes, den FTSE-World-Government-Bond-Index und den J.P.-Morgan-Global-Emerging-Markets-Diversified-Bond-Index, könnten in naher Zukunft chinesische Anleihen aufgenommen werden. Beide Index-anbieter wollen sich im Lauf des Jahres entscheiden.

Leider sind bislang Investments in chinesische Anleihen – trotz zunehmender Marktöffnung – nicht so einfach wie der Kauf einer Bundesanleihe. Banken, Fondsgesellschaften und große institutionelle Investoren erhalten zwar immer leichter Zugang zum chinesischen Anleihenmarkt, doch kleinere Anleger kommen bislang nur mit Investmentfonds zum Zug. Etwa zehn aktiv verwaltete Fonds werden bislang angeboten. An der Deutschen Börse notiert zudem seit 2015 der Xtrackers-Harvest-China-Government-Bond-ETF.

von J. Heinritzi/U. Kühn, © Juni 2019, ETF Magazin

Dieser Artikel stammt aus dem aktuellen ETF Magazin

Das ETF Magazin erscheint quartalsweise in Zusammenarbeit mit Focus Money und richtet sich an Berater, Vermögensverwalter und Portfoliomanager, ist aber sicher auch für informierte Anleger interessant.

