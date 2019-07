Nach Gewinnwarnung: BASF kämpft um wichtige Unterstützung

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Eintrübung der weltweiten Konjunktur hinterlässt mittlerweile auch an den Börsen deutliche Spuren. Gestern waren es Aumann und Krones, die ihre Jahresziele reduzieren und als Folge zweistellige Kursverluste bei ihren Aktien hinnehmen mussten. Bei den Papieren von BASF fiel die Reaktion der Marktteilnehmer am Dienstag nicht ganz so heftig aus.

Im Tief brach der Kurs der DAX-Aktie „nur“ um gut sechs Prozent ein, nachdem der Chemieriese im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt und anschließend die Prognose für den operativen Gewinn vor Sondereinflüssen deutlich gesenkt hatte. Statt eines leichten Anstiegs von bis zu 10 Prozent rechnet der Chemiekonzern für 2019 nun mit einem deutlichen Rückgang des EBIT um bis zu 30 Prozent.

Während sich viele Analysten ob dieser Zahlen geschockt zeigten und ihre Kursziele ebenfalls nach unten schraubten, konnte die Aktie von BASF die anfänglichen Verluste im Tagesverlauf fast halbieren. Die Freude der BASF-Anleger dürfte sich natürlich trotzdem in Grenzen halten. Zumal der DAX-Konzern kein Einzelfall ist. Die schwache Entwicklung der Chemieindustrie hatte zuvor auch andere Wettbewerber getroffen, weshalb sich die Notierungen fast aller Aktien der Branche schon länger im Keller befinden. In den vergangenen 1,5 Jahren ist der Kurs von BASF um rund 40 Prozent eingebrochen. Und trotz der aktuellen Stabilisierung sollten investierte Anleger lieber aufpassen. Denn aus charttechnischer Sicht droht zumindest kurzfristig eine Fortsetzung der Talfahrt, wenn das 2016er-Tief bei 56 Euro nicht verteidigt werden kann. Aktuell notiert die Aktie bei rund 60 Euro.

„Jetzt BASF kaufen und ewig halten“

Jörg Eickhoff ( eicki ) schert sich um solche charttechnischen Analysen wahrscheinlich relativ wenig. Sein wikifolio Dividende Cashflow Eigenkapital enthält schließlich Aktien, „die beim Kauf sowohl eine hohe Dividendenrendite als auch eine günstige Bewertung aufweisen“. Mit diesem Ansatz hat er das vor 3,5 Jahren eröffnete Musterdepot jüngst auf ein neues Allzeithoch geführt. Die Performance von 22 Prozent liegt leicht unter dem Anstieg des DAX, wobei das wikifolio deutlich geringeren Schwankungen unterworfen war. Ein Großteil des Zuwachses entstand in diesem Jahr, wo bislang ein Plus von 15 Prozent generiert wurde.

Die Aktie von BASF ist seit Beginn Bestandteil des nahezu voll investierten Portfolios. Nach der Gewinnwarnung wurde der Bestand weiter ausgebaut, was der Trader mit einem markanten Kommentar begleitet hat: „Nach Kursrückgang wegen Gewinnwarnung: Jetzt BASF kaufen und ewig halten. Solides, allerdings konjunkturabhängiges Unternehmen. Bei jetzigem Kurs von 58,81 Euro und der von mir geschätzten Dividende für 2019 von 3,30 Euro ergibt sich eine Dividendenrendite von 5,6 Prozent. “ Bei solchen Kennzahlen spielt die Charttechnik dann keine Rolle mehr – vor allem wenn der Anlagehorizont eher langfristig ist.

+21,4 % seit 21.03.2016

+5,0 % 1 Jahr

0,5× Risiko-Faktor

EUR 82.555,38 investiertes Kapital

eicki DE000LS9JQ71 ISIN kopieren Wikifolio ansehen Chart Analyse 2017201820190-202040 Kennzahlenaktiv diversifiziert Seitwärtsrendite von 3,6 Prozent in nur fünf Wochen

Während Eickhoff komplett auf Aktien setzt, enthält das wikifolio afina! investmentbasis von Andreas Filippi ( afina ) momentan ausschließlich Discount-Zertifikate. Bei einem mittelfristigen Anlagehorizont will der im Private Banking beschäftigte Wertpapierspezialist „mit konservativen und kontrollierten Anlageentscheidungen“ einen „ausgewogenen Vermögenszuwachs“ erzielen. Die Bilanz seines Anfang 2016 gestarteten Portfolios ähnelt der von Eickhoff. Bei einem Maximalverlust von 14 Prozent wurde bislang ein Plus von 21 Prozent (davon die Hälfte in 2019) erzielt. Neben zwei sehr stark gewichteten DAX-Discountern (zusammen 86 Prozent Depotanteil) enthält das Depot auch einige Aktien-Discounter. Das gerade neu erworbene Zertifikat auf BASF wird in ca. fünf Wochen fällig und bietet dem Trader eine Ertragschance von bis zu 3,6 Prozent. Einstreichen kann er diesen Gewinn, wenn die Aktie am 16. August mindestens bei 60 Euro notiert. Ansonsten orientiert sich der Kurs des Discounters an den Notierungen der BASF-Aktie, sodass Verluste mitgetragen werden.

+20,9 % seit 02.02.2016

-1,2 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 106.200,17 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Deutsche Bank DE0005140008 593.059 € 670 61% 2 ThyssenKrupp DE0007500001 784.420 € 525 67% 3 BASF DE000BASF111 586.328 € 405 63% 4 Wirecard DE0007472060 207.671 € 380 63% 5 Nel NO0010081235 255.445 € 311 66% 6 Deutz DE0006305006 142.842 € 244 76% 7 Continental DE0005439004 531.530 € 241 59% 8 Osram Licht DE000LED4000 788.107 € 236 62% 9 Amazon US0231351067 130.618 € 229 66% 10 Nordex DE000A0D6554 374.832 € 224 64%

afina DE000LS9H5V2 ISIN kopieren Wikifolio ansehen Chart Analyse Bechmarks für Intraday nicht verfügbar201720182019050-2525 Kennzahlenkonservative und kontrollierte Anlageentscheidungen Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten 7 Tage auf wikifolio.comDisclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.