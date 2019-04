Gewinnsicherung - Update Dow Jones-Trade - Swing-Trading

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Aus zwei Gründen möchte ich den noch jungen Long-Trade im Dow Jones-Index im Gewinn absichern. Charttechnisch ist der Dow an der Widerstandszone um 26.250 Punkten angelangt, und allmählich gibt es Anzeichen einer Überkauftphase, daher möchte ich nun einen Teilgewinn einstreichen. Außerdem dreht der Markt gerne an einem Dienstag – Turnaround Tuesday – und fast 400 Punkte in so kurzer Zeit sind schließlich auch nicht zu verachten. Entsprechend steige ich nun mit der halben Position aus und ziehe für die Restposition den Stopp leicht in die Gewinnzone nach – dann 25.880 Punkte (Einstieg am vergangenen Freitag zu 25.820).

Sehen wir aber nur eine kleine Schwächephase und wird bei einem der nächsten Anläufe die Kursbarriere um 26.250 Zählern nach oben genommen, dann kann der Stopp ein weiteres Mal nachgezogen werden – dann knapp unterhalb der 26.000er-Marke.





Dow Jones (US30) im aktuellen 4-Stunden-chart – Quelle: CFX TraderPRO



Viel Erfolg beim Traden wünscht IhnenIhrTill KleinleinDies ist keine Handelsempfehlung!