Gewinnserie im DAX gerissen – Angst vor „Sell in May...“

Die Gewinnserie im Deutschen Aktienindex ist gerissen. Der Mai steht vor der Tür und einige Anleger fürchten sich vor der berühmten Börsenweisheit „Sell in May and go away“. Andere trauen dem DAX unmittelbar kein weiteres Potenzial zu und wollen erst eine Korrektur abwarten.

Heute Abend wird nicht nur ein Tagesschlusskurs, sondern auch ein Monatsschlusskurs generiert, der deshalb so wichtig ist, da noch nicht feststeht, ob der Ausbruch im DAX auf ein neues Allzeithoch über 12.390 Punkte auch auf Monatssicht bestätigt wird oder eben nicht. Es kann gut sein, dass diese Entscheidung sicherheitshalber bis nach den Wahlen in Frankreich und damit auf Ende Mai verschoben wird. Ein Schlusskurs heute unter 12.390 Punkten wäre eine Schlappe für den DAX, der mit so viel Euphorie in diese Woche gestartet war.