Gewinnrückgang kein Thema mehr: Verbio klettert auf neue Rekordhochs

Gut fünf Wochen ist es nun her, dass der Biokraftstoffhersteller Verbio für das laufende Geschäftsjahr einen Rückgang der Gewinne in Aussicht gestellt hat.

Wegen hoher Absatz- und Rohstoffkosten rechnet das Unternehmen seitdem nur noch mit einem operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 150 Millionen Euro. Im Vorjahr waren 166,3 Millionen Euro generiert worden. Die Anleger waren kurz geschockt und schickten die Aktie auf Talfahrt. Am Tag der Meldung verlor Verbio zweistellig an Wert. Der Beginn einer Trendwende war das aber keineswegs.

Mittlerweile notiert der Aktienkurs fast 50 Prozent höher, obwohl es von Seiten des Unternehmens seitdem keine nennenswerten neuen Nachrichten mehr gab. Unterstützung kam aber immerhin von zwei Analystenhäusern, die sich tendenziell positiv zu den mittelfristigen Aussichten von Verbio geäußert haben. Allerdings liegen deren Kursziele unterhalb der aktuellen Notierung der Aktie. Warum auch immer, aber Verbio markiert aktuell ein Rekordhoch bei gut 68 Euro.

Rückenwind durch die Konkurrenz

Das freut natürlich vor allem diejenige Trader, die sich stark bei dem Nebenwert engagiert haben. Wie zum Beispiel Lennart Marxen ( Moneyboxer ), in dessen wikifolio Smart Selection - Green die Verbio-Aktie mit fast zehn Prozent Gewichtung der größte Depotwert ist. Als treuer Langfristanleger mit einem Fokus auf nachhaltig agierende Unternehmen liegt der Trader hier aktuell mit 780 Prozent im Plus und hat immer auch die Konkurrenz im Blick, wie sein aktueller Kommentar verdeutlicht: „Verbio's Wettbewerber CropEnergies erhöht die Prognose. Das sieht weiter gut aus für Verbio“. Positiv stimmt ihm dabei vor allem, dass die Ethanol-Erlöse deutlich gestiegen sind und sich gleichzeitig die hohen Rohstoff- und Energiepreise zumindest stabilisiert haben. Auch dank Verbio befindet sich das wikifolio mit einem Kursplus von 140 Prozent auf dem höchsten jemals notierten Stand.

+140,2 % seit 16.06.2019

+74,3 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 297.347,05 investiertes Kapital

Moneyboxer DE000LS9QGD2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar202020210100200-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 44,1 Prozent Buchgewinn von über 1.000 Prozent

Dasselbe gilt für das wikifolio TomsUltraLong von Thomas Hamann ( Tom16 ). Der konnte mit seinem „Langzeitdepot für Zukunftsaktien“ seit dem Frühjahr 2016 eine Performance von 251 Prozent verbuchen. Sein Fokus liegt auf Unternehmen, die in den nächsten Jahren „die großen Gewinne“ machen sowie auf Technologien, „die unseren Alltag verändern werden“. Verbio zählt seiner Ansicht nach wohl dazu, weshalb er frühzeitig bei dem Titel eingestiegen ist. Belohnt wurde das mit einem Buchgewinn, der sich mittlerweile auf über 1.000 Prozent beläuft. Die jüngste, kleinere Gewinnmitnahme bescherte ihm vor zehn Tagen ein Kursplus von 928 Prozent. Mit einem Depotanteil von 2,0 Prozent zählt die Aktie in dem sehr breit gestreuten Portfolio dennoch weiterhin zu den größeren Playern.

+256,3 % seit 08.04.2016

+67,1 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 13.183,92 investiertes Kapital

Tom16 DE000LS9JWZ7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 201820200100200300-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 25,3 Prozent „Die Aktie ist einfach nicht zu bremsen“

Ein großer Freund der Biokraftstoff-Spezialisten ist auch Christian Mallek von der SIGAVEST Vermögensverwaltung. Der freute sich zuletzt öffentlich über die starke Performance des mit fünf Prozent in dem wikifolio VV Umwelt- und Klimatrends vertretenen Depotwertes: „Und schon wieder ein neues Allzeithoch bei Verbio. Die Aktie ist einfach nicht zu bremsen“. Das vor einem Jahr gestartete wikifolio selbst läuft nach sehr starkem Beginn und anschließender Korrektur seit einigen Monaten seitwärts. Während die Gesamtperformance 35 Prozent beträgt, liegen die ersten Käufer des im Januar emittierten wikifolio-Zertifikats aktuell mit zehn Prozent im Minus. Die Handelsstrategie der Anlageprofis ist aber auch mittel- bis langfristig ausgerichtet.

