Gewinnmitnahmen oder neue Allzeithochs?

1. Deutsche Post (WKN 555200)

Äußerst rege gehandelt unter Anlegern werden am Dienstag die Papiere der Deutschen Post. Der Bonner Konzern legte heute Morgen seine Jahresbilanz vor. Für das vergangene Geschäftsjahr will das Unternehmen eine um 20 Cent höhere Dividende zahlen sowie Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückkaufen. Die Papiere notieren am Dienstag 3,9% fester und somit auf einem neuen Allzeithoch bei über 44 Euro pro Anteilsschein.



2. Daimler (WKN 710000)

Wie zum Wochenstart kommt es auch heute in den Papieren der Daimler AG zu vielen Preisfeststellungen. Die Aktie des Automobilherstellers notiert am Dienstag mit 1% im Minus bei 71,65 Euro. Analysten sind seit Jahresbeginn überwiegend bullish eingestellt. Die Daimler-Aktie konnte seit Jahresbeginn um über 25% zulegen.



3. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Deutlich fester notieren am Dienstag auch die Papiere des kommenden DAX-Konzerns Siemens Energy. Die Aktie des Energie-Konglomerats notiert am Vormittag zeitweise über 5% im Plus. Am Morgen äußerte sich das Analysehaus Jefferies positiv und erhöhte das Kursziel für die Aktie von 28 auf 37 Euro. Gegenwärtig notiert das Papier bei gut 31 Euro. Am 19. März wird Siemens Energy in seinem „Informationstag zum Thema Wasserstoff“ die Aussichten für das Unternehmen in der Branche genauer beleuchten.