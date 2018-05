Gewinnmitnahmen lassen adidas Aktie absacken - Gewinn deutlich gesteigert!!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Das erste Quartal lief für adidas besser als erwartet, denn dank besserer Margen bei der Herstellung und Verkauf seiner Sportartikel stieg der Gewinn deutlich gegenüber dem Umsatz an. Der Umsatz stieg um knapp zwei Prozent auf 5,55 Milliarden Euro. Den operativen Gewinn konnte man dagegen um satte 17 Prozent auf 746 Millionen Euro steigern. Auch der Gewinn nach Steuern stieg um 17,4 Prozent auf 542 Millionen Euro. Für das Jahr 2018 rechnet adidas mit einem Anstieg des Nachsteuergewinns um 13 bis 17 Prozent.

All das sollten eigentlich keine Gründe sein, für den aktuellen Abverkauf der Aktie an der deutschen Börse. Grund hierfür waren einige Gewinnmitnahmen und den für Anleger und Aktionäre sehr konservativen Ausblick auf 2018. Nach dem die Aktie Anfang März eine Rallye startete und in dieser Zeit knapp 45 Euro Kursgewinne generierte, scheint dieser Trend vorerst gebrochen. Zwar erholte sich die Aktie daraufhin wieder leicht, dennoch schien es erstmal Berg ab zu gehen. Am Donnerstag verliert die Aktie satte 6,81 Prozent und geht mit einem Kurs von 193,10 Euro aus dem Handelstag.

Zwar steht die Fußballweltmeisterschaft in Russland an, diese dient aber nur noch für das gute Image. Denn den meisten Umsatz erzielt der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt in China und den USA, wo Fußball bei weitem nicht so beliebt ist wie in Europa. Dennoch könnte die Aktie nach den ersten Gewinnmitnahmen, direkt den Return einleiten. Sollte die Aktie an der Widerstandsmarke bei 187,90 Euro abprallen, könnte ein neuer Aufwärtstrend eingeleitet werden. Startet die Aktie dagegen die nächste Rallye, muss die Aktie die wichtige Hürde von 195,85 Euro überwinden!!



