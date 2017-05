Gewinnmitnahmen bremsen Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Anleger reagieren zunächst erleichtert auf den Sieg von Macron in Frankreich, allerdings setzen zügig Gewinnmitnahmen ein und der Dax dreht leicht ins Minus. Die Börse hat in den vergangenen zwei Wochen bereits viel eingepreist. Der Euro notiert auf Sechs-Monats-Hoch.Nach dem Sieg von Emmanuel Macron bei den französischen Präsidentschaftswahlen hat sich an den europäischen Börsen am Montag Ernüchterung breitgemacht. Gewinnmitnahmen bremsten den Dax aus, der nach einem Sprung um 0,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 12.762 Punkten gegen Mittag 0,3 Prozent im Minus lag. Der französische Leitindex CAC40 rutschte um 0,8 Prozent ab, nachdem er zunächst noch ein neues Neuneinhalb-Jahres-Hoch markiert hatte.Der Euro hat frühen Handel in Asien ein Sechs-Monats-Hoch erreicht von 1,1024 Dollar.In Japan stieg der Nikkei-Index um 2,4 Prozent. Die Tokioter Börse war in der vergangenen Woche feiertagsbedingt mehrere Tage geschlossen. In Shanghai lag der Composite-Index niedriger. In New York hatten die Börsen am Freitag nach Handelsschluss in Europa zugelegt.Folgende Werte werden heute mit Dividenden Abschlag gehandelt: Lufthansa (0,50 €), Dürr (2,10€), Fuchs Petrolub (0,89€) und DMG Mori (1,03€).Der Aktionärsberater ISS empfiehlt den Aktionären, den SAP-Aufsichtsrat am Mittwoch bei der Hauptversammlung nicht zu entlasten. ISS kritisiert insbesondere die fehlende Bereitschaft für Änderungen des Vergütungssystems. Der britische Investor Hermes will ebenfalls gegen eine Entlastung stimmen. Bei SAP sei die maximal mögliche Vergütung unangemessen hoch, sagte Co-Chef Hirt dem “Spiegel”.Aktionärsberater Ivox Glass Lewis hat dazu aufgerufen, sowohl dem Vorstand als auch dem Aufsichtsrat die Entlastung auf der Hauptversammlung am Mittwoch zu verweigern. Als Grund wird unter anderem das Vorgehen des Managements bei dem geplanten Zusammenschluss mit Praxair zum weltgrößten Industriegasekonzern genannt.Airbus hat in diesem Jahr bislang deutlich weniger Aufträge für Passagierflugzeuge erhalten als US-Rivale Boeing. Airbus teilte mit, bis April sei die Zahl der Order auf 51 geklettert. Boeing hatte in dieser Woche die Zahl der Bestellungen in den ersten vier Monaten mit 241 angegeben.