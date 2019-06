Gewinnmitnahmen belasten Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenAnleger gehen auf Nummer sicher und nehmen nach dem Jahreshoch Gewinne mit.Seit dem Tief vor drei Wochen bei knapp 11.600 Punkten ist der Dax um bis zu 7 Prozent nach oben gelaufen. Treiber ist die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik der Notenbanken. Anleiherenditen auf Rekordtiefs treiben die Anleger förmlich in Aktien.Doch die Eskalation im Konflikt der USA mit Iran wirkt wie ein Sperrfeuer: Bereits vor dem Wochenende hatte diese Auseinandersetzung der jüngsten Börsenrally Wind aus den Segeln genommen. Der Streit bleibt ein Pulverfass auch für die Börsen: Trump zündelt weiter will "bedeutende zusätzliche Sanktionen" verkünden.Den Handelsstreit mit China haben Anleger ausgeblendet. Doch gelöst ist der Konflikt noch lange nicht. Die Hoffnung liegt auf dem G20-Gipfel Ende der Woche in Japan. Aber ob sich beide Seiten annähern, steht wie immer in den Sternen.Heute werden in der zweiten Börsenreihe Indexänderungen wirksam:So steigt Wacker Chemie aus dem MDax ab. Nachrücker ist der Leasingspezialist Grenke.Im SDax müssen Vossloh und Hapag Lloyd ihre Plätze für Eckert & Ziegler und DMG Mori räumen.Daimler senkt die Gewinnaussichten. Wegen hoher Rückstellungen im Zusammenhang mit der Affäre um manipulierte Dieselmotoren sieht Daimler operativen Jahresgewinn nun nur noch auf Vorjahresniveau. Die Vansparte mit den kleinen Nutzfahrzeugen dürfte in diesem Jahr operativ sogar in die roten Zahlen rutschen. Am Freitag erst hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einen Rückruf für 60.000 Autos vom Typ Mercedes-Benz GLK 220 angeordnet, nachdem man eine unzulässige Abschalteinrichtung der Abgasreinigung festgestellt hat. Die Aktien geben deutlich nach. Die Papiere der Konkurrenten BMW und Volkswagen fallen ebenfalls.Die Lufthansa stellt ihre Dividendenpolitik um. Künftig sollten 20 bis 40 Prozent des bereinigten Konzerngewinns ausgeschüttet werden. Bislang gingen 10 bis 25 Prozent des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) an die Anteilseigner. Mit der Umstellung will sich die Lufthansa mehr Flexibilität sichern.Ein tschechischer Milliardär will den angeschlagenen Lebensmittelkonzern Metro komplett übernehmen. EP Global Commerce hält bereits nach eigenen Angaben 11 Prozent der Metro. EP bietet für die Stammaktien der Metro AG 16,00 Euro. Das wäre eine Prämie von 3 Prozent. Metro sieht sich erheblich unterbewertet und riet seinen Aktionären, zunächst von einem Verkauf ihrer Anteilsscheine abzusehen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.