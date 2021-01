Gewinnmitnahmen auf breiter Front

1. Tesla (WKN A1CX3T)

Unter sehr hohen Umsätzen in Stuttgart verliert die Tesla-Aktie über 5,3%. Damit korrigiert die Aktie des amerikanischen Elektroauto-Pioniers stärker als der Gesamtmarkt. Gestern Abend hatte das Unternehmen neue Quartalszahlen veröffentlicht. So schließt Tesla zwar zum ersten Mal überhaupt ein ganzes Geschäftsjahr mit schwarzen Zahlen ab, die Erwartungen der Analysten wurden jedoch verfehlt.



2. Plug Power (WKN: A1JA81)

Auch der Wasserstoff-Hersteller Plug Power muss am Donnerstag Verluste hinnehmen und büßt zeitweise über 7% an Wert ein. Nach der fulminanten Kursentwicklung der letzten Tage scheinen Anleger den heute eher trüben Börsentag zu nutzen, um aufgelaufene Gewinne mitzunehmen.



3. Nel ASA (WKN: A0B733)

Auch der dritte Wert, den die Stuttgarter Anleger heute rege handeln, kommt aus der Wasserstoff-Branche – und auch bei der norwegischen Nel ASA geht es in den roten Bereich. Die Papiere notieren knapp 3,5% tiefer. Damit büßte die Aktie in den letzten Handelstagen die Gewinne der vorherigen 30 Tage wieder ein.