Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

1. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Wie bereits in den letzten Handelstagen werden auch am Freitag die Papiere des zukünftigen DAX-Mitglieds Siemens Energy rege gehandelt. Nachdem die Aktie gestern um bis zu 5% abgeben musste, präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie heute wieder erholt und notiert 1% fester.



2. Daimler (WKN 710000)

Traditionell beliebt unter den Anlegern sind auch die Papiere der Daimler AG. Die Aktie des Schwäbischen Automobilkonzerns notiert zum Mittag gut 1% im Plus. Die Daimler-Aktie kann am Freitag von einer positiven Analysten-Einschätzung der DZ Bank profitieren.



3. CureVac (WKN A2P71U)

Für gute Laune bei Anlegern sorgen kurz vor dem Wochenende auch die Papiere des Tübinger Impfstoff-Herstellers CureVac. Am Freitagmittag notiert die Aktie 2% im Plus. Gestern gab CureVac bekannt, bei der Impfstoff-Herstellung mit dem schweizerischen Pharma-Riesen Novartis zu kooperieren.