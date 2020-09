Gewinnmitnahmen bei Peloton Interactive

Die gestern veröffentlichten Quartalszahlen von Peloton Interactive überzeugten die Aktionäre. Für die Aktie geht es heute mit 12,26% auf 83,60 Euro steil bergauf. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 172% auf 607,1 Millionen US-Dollar. Die Anleger nehmen dies zum Anlass, ihren Call Optionsschein (WKN MA0VGJ) mit ordentlichen Kursgewinnen zu verkaufen.





Auf Apple kaufen die Anleger heute einen Call Optionsschein (WKN JC668M). Mit einem Basispreis von 150 US-Dollar bei einer Laufzeit bis zum 18.06.2021 liegt der Optionsschein gegenwärtig weit aus dem Geld. Die Apple Aktie notiert heute 0,70% höher bei 97,19 Euro.Ein Call Optionsschein (WKN MC9GJA) auf den niederländischen Halbleiterkonzern ASML wird von den Stuttgarter Derivateanlegern ebenfalls rege gekauft. ASML hat im Juli die Übernahme der Berliner Glas Gruppe verkündet. Die ASML Aktie notiert mit 308,05 Euro beinahe unverändert. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.