Gewinnmitnahmen bei Nel ASA

Gefragtester Call Optionsschein am Donnerstag in Stuttgart: Ein Call auf Allianz (WKN MF9FMJ). In dem Call Optionsschein sind ausschließlich Käufer zu verzeichnen. Die Allianz Aktien startete mit 232,50 Euro in den Handel. Im Handelsverlauf gab die Aktie von den Tagesgewinnen ab und liegt gegen Mittag unverändert bei knapp 230,- Euro.





Auch bei den verbrieften Derivaten ist das Interesse an Wasserstoff Aktien angekommen. Ein Call Optionsschein auf Nel ASA (WKN HZ4WC3) wird heute sehr stark gehandelt. In dem Call Optionsschein sind hauptsächlich Verkäufer unterwegs, die ihre in den letzten Tagen aufgelaufenen Gewinne mitnehmen. Nel ASA legt heute nochmals weiter zu und notiert knapp 5 % im Plus bei 1,49 Euro.Gefragtestes Knock-out Produkt ist heute ein Knock-out Call auf Fresenius (WKN VN9QR2). Der Knock-out Call wird von den Anlegern an der Euwax ausschließlich gekauft. Fresenius vermeldete heute die Geschäftszahlen fürs vergangene Jahr. Bei den Anlegern scheinen die Zahlen sehr gut anzukommen. Die Aktie liegt mit knapp 5 % bei 51,- Euro im Tagesplus. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.