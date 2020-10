Gewinnmitnahmen nach Höchstständen

Meistgehandelter Optionsschein in Stuttgart ist am Montag ein Call auf Peloton Interactive (WKN MA0VGJ). Dabei verkaufen die Anleger an der Euwax den Call hauptsächlich und nehmen somit wohl ihre Gewinne mit – schließlich war die Peloton-Aktie am Freitag bei 93,77 Euro auf ein neues Allzeithoch gestiegen und notiert auch heute nur knapp darunter.





Auch bei einem Call-Optionsschein auf Copart (WKN MC6CK3) sind heute an der Euwax überwiegend Verkäufe zu verzeichnen. Die Aktie des US-Unternehmens, das Online-Fahrzeugauktionen durchführt, markiert heute bei 94,50 Euro den höchsten Stand seit sechs Monaten – offenbar zur Freude der Stuttgarter Anleger, die auf diesem Niveau aussteigen.Bei den Knock-out-Produkten setzen die Anleger in Stuttgart heute auf das Thema Nachhaltigkeit und kaufen einen Call auf den Saubere Zukunft Index (WKN MA0U4V). Dieser setzt sich aus BYD, Encavis, JinkoSolar, Plug Power, SolarEdge, Tesla und Vestas Wind Systems zusammen und konnte in den letzten drei Monaten um knapp 67% steigen. EUWAX

