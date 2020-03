Gewinnmitnahmen bei HelloFresh

HelloFresh verkündete heute in einer Ad-hoc Mitteilung, dass die Umsätze im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal enorm gestiegen sind. Im ersten Quartal 2019 waren es 420 Millionen Euro, im laufenden Quartal werden zwischen 685 und 710 Millionen Euro erwartet. HelloFresh profitiert anscheinend vom Trend der Onlinebestellungen in der Coronakrise. Die Derivateanleger nehmen ihre aufgelaufenen Gewinne in einem Call-Optionsschein (WKN DF73E4) auf HelloFresh mit. In dem Call-Optionsschein sind ausschließlich Verkäufer zu verzeichnen. Die HelloFresh-Aktie kletterte heute bis auf ein Alltimehigh bei 32,30 Euro. Gegen Mittag notiert die Aktie bei 30,80 Euro.





Bei den Knock-out-Produkten wird heute eine Knock-out-Call (WKN MF45CV) auf RWE sehr rege gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers halten sich Käufer und Verkäufer in dem Knock-out-Call in etwa die Waage. Die RWE-Aktie notiert gegen Mittag bei 23,85 Euro und damit knapp 1,3 Prozent im Plus. Am 23.03.2020 erreichte RWE das bisherige Jahrestief bei 20,09 Euro.Ein Call-Optionsschein (WKN MC517A) auf den Smartphone-Pionier Apple wird heute bei den Stuttgarter Derivateanlegern sehr stark nachgefragt. In dem Call-Optionsschein führt unser Händler gegenwärtig ausschließlich Kauforders aus. Apple ist inzwischen in der Marktkapitalisierung hinter Microsoft gerutscht. Der nach Marktkapitalisierung wertvollste Konzern auf der Welt ist Saudi Aramco. Apple notiert heute mit 234 Euro knapp 2 Prozent höher als am Montag. EUWAX

