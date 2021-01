Gewinnmitnahmen vor Berichtssaison

1. TUI (WKN TUAG10)

Abermals meistgehandelt in Stuttgart werden zum Wochenschluss die Bezugsrechte der TUI-Aktie, die gut 10% an Wert gewinnen – aber nur noch bis nächsten Freitag gehandelt werden können. Auch die TUI-Aktie selbst kann heute 4,3% zulegen. Weitere Informationen zu den TUI-Bezugsrechten finden Sie übrigens in unserem neuen Video auf YouTube.



2. Volkswagen (WKN: 766403)

Umsatzspitzenreiter ist heute in Stuttgart mit einem Plus von 1,5% die VW-Aktie. Nach der Veröffentlichung der rückgängigen Absatzzahlen für 2020 äußerten sich in den letzten Tagen mehrere Analysten: Während JPMorgan Volkswagen trotz gesenktem Kursziel weiter zum Kauf empfiehlt, stufen das Analysehaus Bernstein Research sowie die NordLB die Aktie der Wolfsburger vorerst neutral ein.



3. Plug Power (WKN: A1JA81)

Nach fulminanten Kursgewinnen in den letzten Tagen, gibt die US-Wasserstoff-Aktie rund 5,7% nach. Gestern hatten die Analysten von JPMorgan Plug Power zwar als „Top-Pick im Wasserstoff-Bereich“ gelobt und Milliarden-Umsätze prognostiziert – sehen all das jedoch bereits eingepreist.