Gewinnmitnahmen bei BYD

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten finden heute in Stuttgart bei einem Knock-out-Call (WKN LS72MG) auf BYD statt. Diesen Call verkaufen die Anleger hauptsächlich und nehmen dabei wohl die aufgelaufenen Gewinne der letzten Tage mit. BYD erreichte im heutigen Handel bei 12,29 Euro ein neues Allzeithoch.





Auf SMA Solar kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute ein Knock-out-Call (WKN MF76S1). Im ersten Halbjahr konnte der deutsche Photovoltaik-Systemtechniklieferant seinen Umsatz auf 514 Millionen Euro steigern. Im Vorjahr betrug der Umsatz 363 Millionen Euro. Für die SMA Solar-Aktie geht es heute um 2,3% auf 40,50 Euro abwärts.Zudem wird heute von den Anlegern in Stuttgart ein Call-Optionsschein (WKN DF08D7) auf den amerikanischen Halbleiterkonzern Nvidia gekauft. Dieser hatte vor wenigen Tagen die Übernahme des britischen Chip-Entwicklers ARM für 40 Milliarden US-Dollar verkündet. Die Nvidia-Aktie gewinnt heute 1,7% auf 426,25 Euro.

