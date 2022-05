Gewinnmaschine DAX – die operativen Gewinne steigen im 1. Quartal weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hat die Quartalszahlen der im DAX enthaltenen 40 Unternehmen analysiert. Die Unternehmen konnten den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 14% und den Gewinn sogar um 21% steigern. Besonders stark konnten die Umsätze auf dem US-Markt mit 19% zulegen. Dagegen verzeichneten die Unternehmen in Asien ein Umsatzplus von lediglich 8%. Im ersten Quartal 2021 war Asien noch der Wachstumsmotor für die DAX-Unternehmen. EY sieht die harten Lockdown-Maßnahmen in China als Grund für das geringe Wachstum.

Den größten operativen Gewinn konnte Volkswagen mit 8,3 Milliarden Euro, gefolgt von der Deutschen Telekom mit 6,3 Milliarden Euro und Mercedes Benz mit 5,2 Milliarden Euro einfahren. Insgesamt erzielten die 40 im DAX enthaltenen Unternehmen einen operativen Gewinn von 52,4 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 444,7 Milliarden Euro. 24 Unternehmen konnten den operativen Gewinn steigern, bei 13 Unternehmen ist der operative Gewinn gefallen.

EY sieht in der Zuspitzung der geopolitischen Konfrontation und dem Umbruch in der Energie- und Rohstoffversorgung die wirtschaftlichen Risiken. Den Unternehmen sei es bisher recht gut gelungen, die Lieferketten umzustellen und steigende Preise an ihre Kunden weiterzugeben.





