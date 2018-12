Gewinnen oder Verlieren – das ist hier die Frage

Der Anstieg der Inflation scheint den deutschen Bürgern keinen Kummer zu machen. Sollte es aber, denn Sparer verlieren im Vergleich zu Anlegern

Seit zehn Jahren war die Inflation nicht mehr so hoch wie jetzt, aber die deutschen Sparer scheint dies nicht sonderlich zu interessieren. Laut dem Statistischen Bundesamt lagen die Verbraucherpreise im November um 2,3 Prozent höher als im November 2017. Besonders bei den Energiepreisen mussten im November 2018 rund 9,3 Prozent mehr als noch vor einem Jahr berappt werden. Aber dies dürfte jeder an der Tankstelle oder beim Kauf von Heizöl bemerkt haben.

Eine Inflation von 2,5 Prozent im Oktober 2018 war der höchste Wert seit September 2008. Und im gerade hinter uns liegenden November schlug sie mit 2,1 Prozent zu. Trotz dieser Entwicklung schlummern in 2018 mehr als 2,2 Billionen Euro auf Tagesgeld- oder Girokonten. Und es sind nicht nur die fehlenden Zinserträge, die die Inflation wettmachen könnten, sondern das Ersparte wird immer weniger wert – bei einer Inflation von zwei oder mehr Prozent.

Diesen schleichenden Geldverlust sollte man sich vor Augen führen und dann versuchen dem entgegenzuwirken. Denn für einen Vermögensaufbau ist Sparen kontraproduktiv. Hier kommen Anlagemöglichkeiten mit Aktien von Goldunternehmen ins Spiel. Denn nur mit Investitionen am Kapitalmarkt kann dem Vermögensverlust begegnet werden.

Bei den Goldgesellschaften ist unter anderem auf die Qualität der Projekte, des Managements und auf die finanzielle Situation zu achten. Diese Vorgaben erfüllen beispielsweise US Gold oder White Gold.

US Gold besitzt ein Portfolio von Goldentwicklungs- und Explorationsprojekten in den USA. Das Keystone-Projekt des Unternehmens liegt auf dem berühmten Cortez-Trend in Nevada, wo Nachbar Barrick Gold bereits erfolgreich fündig wurde.

White Gold besitzt im White Gold Bezirk im Yukon, einem bekannten Goldgebiet, eine über 420.000 Hektar große Fläche bestes Goldland. Extrem hohe Goldgehalte von bis zu fast 131 Gramm Gold und bis zu 400 Gramm Silber pro Tonne Gestein sind etwas Besonderes.

