Die Gewinne wachsen weiter

Genf (www.aktiencheck.de) - Ist die anhaltende wirtschaftliche Abschwächung ein frühes Anzeichen für eine bevorstehende globale Wachstumsverlangsamung? Das Zusammentreffen schwächerer Wachstumsdaten, einer verhärteten Rhetorik in der Handelspolitik zwischen den USA und China und gestiegener Spannungen zwischen den USA und Russland hat wachsendes Unbehagen bei den Anlegern hervorgerufen, so Adrien Pichoud, Chief Economist und Portfoliomanager bei SYZ Asset Management.

Vor allem die USA würden gegenwärtig Negativschlagzeilen machen: “Besorgnis über Zölle, Handelskriege und geopolitische Spannungen hat die positiven Auswirkungen der Steuersenkungen vollkommen überschattet,“ beobachte Fabrizio Quirighetti, CIO und Co-Head of Multi-Asset bei SYZ Asset Management. Bei den Anlegern stelle sich die Frage, ob die Geldpolitik sich durch den erwarteten Anstieg des US-Haushaltsdefizits verändern werde. Eine Abflachung der US-Renditekurve würde Befürchtungen auslösen, da dies als Anzeichen für schwierige Phasen gedeutet werde.

Auch die Volatilität auf dem US-Aktienmarkt sei gestiegen. “Beim Vergleich der Höchst- und Tiefstwerte des S&P 500 innerhalb eines Handelstages wird offensichtlich, dass die Volatilität des breiten US-Marktes der von 2008 gleicht“, betone Hartwig Kos, Vice CIO und Co-Head of Multi-Asset bei SYZ Asset Management. Darüber hinaus seien diese Werte auch wesentlich höher als in Europa und Japan.

Die allmähliche Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken mache Anleger ebenfalls nervös, bemerke Pichoud. “Zwar sind ein Ausstieg aus den Programmen der quantitativen Lockerung beziehungsweise schrittweise Zinsanhebungen gerechtfertigt und die Geldpolitik bleibt absolut betrachtet sehr expansiv. Jedoch lässt dieser synchron verlaufende Trend zu restriktiveren Bedingungen in einer Phase weniger gewisser Wachstumsbedingungen die Befürchtung wiederaufleben, dass es zu einem von den Zentralbanken verursachten Wachstumsrückgang kommt, wie die flacheren Renditekurven zeigen“, so der Experte.

Kein Grund zur Sorge

Grund zur Sorge bestehe laut der Multi-Asset-Experten von SYZ allerdings nicht: “Zwar haben die Störgeräusche zugenommen, der wirtschaftliche Hintergrund hat sich jedoch nicht sehr verändert und bleibt insgesamt günstig“, betone Quirighetti. “In den USA werden die Berichte rund um das Thema Zölle nur wenige Auswirkungen auf das Wachstum und die Inflation in den USA haben“, sei der Multi-Asset-Experte überzeugt. “Es steht sicherlich eine Verlangsamung des Aufschwungs bevor, jedoch sind wir wohl noch recht weit davon entfernt“. Pichoud ergänze: “Der Konsum wird durch den Tiefstand der Arbeitslosenquote unterstützt, das Haushaltseinkommen erholt sich langsam und die Investitionsausgaben steigen inmitten eines guten Geschäftsklimas weiter.“

Auch für Europa sei der Chief Economist zuversichtlich: “Die jüngste Abschwächung war zwar ausgeprägt, der Ausgangspunkt lag jedoch so hoch, dass die Konjunkturdaten auf einem Niveau bleiben, das immer noch mit einem überdurchschnittlichen Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) vereinbar ist.“ Durchweg sinkende Arbeitslosenquoten, zurückgehaltene Investitionen und sehr günstige Finanzierungsbedingungen böten die Voraussetzungen, um den Wachstumszyklus auf Kurs zu halten. Gleichzeitig gebe aber die noch immer niedrige Inflation der Europäischen Zentralbank keinen Grund beziehungsweise keine Notwendigkeit, sich mit dem Ausstieg zu beeilen.

In den Schwellenländern sei die chinesische Wirtschaft in einer guten Verfassung und scheine daher auch in der Lage zu sein, einem Handelskrieg vorerst standzuhalten. “Das BIP-Wachstum hat sich stabilisiert und richtet sich allmählich auf den Binnenkonsum aus, die Kapitalabflüsse wurden bewältigt, das Kreditwachstum ist vorläufig eingedämmt und die Währung hat sich stabilisiert oder sogar gegenüber dem US-Dollar zugelegt“, fasse Pichoud zusammen. Und auch in Brasilien und Mexiko sei eine positive Wirtschaftsdynamik zu beobachten. (25.05.2018/ac/a/m)