Gewinne schmelzen dahin – Anleger wagen sich nur kurz aus der Deckung

In der Syrienkrise und der Nordkoreakrise deute sich Entspannung an. Anleger wagen sich kurz aus der Deckung. Daimler überzeugt am Abend mit guten vorläufigen Zahlen und verdoppeln ihr Ergebnis. Dialog Aktien bleiben angeschlagen.Der Dax schüttelt zunächst die schlechte Laune der Vortage ab, und startet bei mageren Umsätzen mit einem Plus von gut einem halben Prozent und klettert zügig weiter über 12.200 Punkte. Eine starke Daimler Aktie hilf heute auf die Sprünge. Allerdings schmelzen die Kursgewinne wieder dahin, wie Schokoladenostereier in der Frühlingssonne. Zur Mittagszeit liegt der Leitindex auf Schlusskursniveau.Auch bei den Krisenherden Syrien und Nordkorea scheint sich Entspannung abzuzeichnen. Zumindest fahren die Parteien ihre aggressive Rhetorik zurück.Airbus und Puma laden ihre Aktionäre heute zur Hauptversammlung.Dialog Semiconductor setzen ihre Talfahrt – wenn auch moderater – fort und verlieren mehr als vier Prozent.Wichtig für den Ölpreis heute der Monatsbericht der OPEC und die Lagerbestände in den USA.Ein Absatzrekord und Sondereffekte haben Daimler im ersten Quartal zu einem sprunghaften Anstieg des operativen Gewinns verholfen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel mit rund vier Milliarden Euro fast doppelt so hoch aus wie vor Jahresfrist.Auch ohne die Sondereinnahmen von zusammen fast 700 Millionen Euro übertrafen die Schwaben damit die Erwartung des Marktes, die bei drei Milliarden Euro rangierten.Die Zahlen versetzten Anleger in Kauflaune. Die Aktien des Dax-Konzerns legten in der Spitze um 2,8 Prozent auf Kurse von 68,50 Euro zu.Nachdem die Lufthansa am Vortag mit starken Verkehrszahlen überrascht hat, zieht der Flughafenbetreiber Fraport heute nach. Die Zahl der Passagiere am Drehkreuz Frankfurt kletterte im März um 1,8 Prozent. Stärker noch der Zuwachs im Bereich Cargo: Hier lag das Plus bei knapp zehn Prozent. Die Fraport Aktie notiert auf Rekordhoch leidet heute leicht unter Gewinnmitnahmen.Nach einem starken Jahresstart setzt sich Puma höhere Ziele für 2017. Der Konzernumsatz kletterte im ersten Quartal währungsbereinigt um rund 15 Prozent auf gut eine Milliarde Euro, wie der fränkische Sportartikelhersteller am Mittwoch vor der Hauptversammlung mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) schoss um rund 70 Prozent auf etwa 70 Millionen Euro in die Höhe.Für das Gesamtjahr prognostizierte Puma jetzt ein operatives Ergebnis zwischen 185 und 200 Millionen Euro; im Februar hatte Konzernchef Björn Gulden noch ein Ebit von bis zu 190 Millionen Euro in Aussicht gestellt und angekündigt, dass die Profitabilität langfristig steigen müsse. Der Konzerngewinn soll 2017 deutlich zulegen.