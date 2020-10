Gewinne bei Apple vor großem Event

1. Apple (WKN: 865985)

Hoffen auf das neue iPhone: Heute Abend wird der Technologie-Konzern aus Cupertino wie immer im Herbst zum alljährigen Apple-Event laden. Die Anleger scheinen dem positiv gegenüber eingestellt zu sein: Die Apple-Aktie zeigt sich vor dem Event jedenfalls deutlich fester und gewinnt als einer der meistgehandelten Werte in Stuttgart 2,4%.



2. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Und täglich grüßt das Murmeltier: Auch heute gehört die Aktie von BioNTech zu den absoluten Lieblingen der Stuttgarter Anleger und setzt ihren Aufwärtstrend fort. Die Aktie zeigt sich 3% fester. Alleine in den letzten sechs Monaten hat sie sich knapp verdoppelt und notiert mittlerweile bei 77 Euro.



3. Bayer (WKN: BAY001)

In Stuttgart ebenfalls rege gehandelt wird am Dienstag die Bayer-Aktie, die 1,7% abgibt und somit eines der Schlusslichter im DAX bildet. Der Konzern sieht sich nach der Übernahme des Agrarchemie-Konzerns Monsanto in den USA immer wieder mit Klagen konfrontiert. Erst vor zwei Wochen musste Bayer deutliche Abschreibungen in der Sparte vornehmen.