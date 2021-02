Das Gewinn-Labyrinth von Silver

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Während man im letzten Jahrhundert mit „Kaufen und Vergessen bzw. einfach liegenlassen“ recht gut fahren konnte, d.h. man kaufte eine hochwertige Aktie oder einen Index und wachte 30 Jahre später mit aufgezinsten Gewinnen auf, muss man heute auf der Hut sein, um nicht sein ganzes Geld zu verlieren. Das aktuelle Geschehen in Silbermarkt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass nur die flexibelsten und am besten informierten Investoren in der Lage sein werden, ihr Vermögen zu bewahren. Lassen Sie uns Ihnen helfen, den profitablen Weg durch das Labyrinth der Auswahlmöglichkeiten zu finden, um Ihr Ziel zu erreichen. Das Gewinn-Labyrinth von Silber.

Wir haben viele Monate lang die Positionen eines Permabulls in Silber eingenommen und tun dies immer noch. Unser primärer Aufruf zum Erwerb von physischem Silber könnte allerdings auf einige Hürden stoßen. Vielleicht auch nicht. Aber als wir im März letzten Jahres bei einem Preis von 12 USD begannen, auf den Erwerb von physischen Silberbeständen zu drängen, erlebten wir bereits die enorme prozentuale Differenz zwischen dem Spotpreis und dem tatsächlichen Erwerbspreis von Silber. Dieses Phänomen hält bis zum heutigen Tag an und hat sich in der letzten Woche wieder verschärft. Was macht man, wenn man kein echtes Silber mehr kaufen kann oder extreme Aufschläge bezahlen muss?

Wir betrachten die Märkte in erster Linie unter dem Gesichtspunkt des Risikos. Solange man keine allzu dramatischen Rückschläge hat (= eine homogene Gewinnkurve), kann man sich immer von einem temporären Rückschlag erholen. Schließlich kann nicht jede Anlageidee aufgehen. Sollte der physische Erwerb von Silber noch schwieriger werden, sind Minenaktien unserer Meinung nach eine hervorragende zweite Wahl.

Sil, Global Silver Miners ETF Wochenchart, ETFs sehen vielleicht gut aus, aber sie sind es nicht:IL Global X FDS Global X Silver Miners ETF in US-Dollar, Wochenchart vom 4.Februar 2021

Hier ist der Grund dafür: Gehebelte Positionen wie ETFs (im Chart der Silberminen-ETF „SIL“), Futures und Optionen erlauben spezielle Beschränkungen, die von Brokern und Clearinghäusern mit den Positionen ihrer Firmen verbunden sind. Solche großen Akteure können auch Pleite gehen, besonders bei Six-Sigma-Ereignissen. In diesem Fall ist es wichtig, Liquidität zu finden, also die Möglichkeit, Positionen von einem Broker/Clearinghouse zu einem anderen übertragen und vor allem, Positionen liquidieren zu können. Diese wichtige Flexibilität könnte man Ihnen bei ETFs, Futures und Optionen durch regulative Befugnisse verweigern!

Silber Monatsschart, Langfristig denken und gewinnen:Silber in US-Dollar, Monatschart vom 4.Februar 2021

Während die kleineren Zeitrahmen von Silber aufgrund ihrer Volatilität und des jüngsten Rampenlichts in den Nachrichten manchmal einschüchternd wirken können, zeigt der größere monatliche Zeitrahmen deutlich die Gesundheit des Aufwärtstrends und die langfristige Chance.

Mit diesem größeren Bild im Rücken werden die Minenaktien dem Aufwärtstrend folgen.

Reyna Silver Corp in Canadian Dollar, Tageschart, Das Gewinn-Labyrinth von Silber:Reyna Silver Corp in Canadian Dollar, Tageschart vom 4.Februar 2021

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich an Minenaktien zu beteiligen. Sie können verschiedene Strategien anwenden, wie z.B. den Kauf der Marktführer oder der Underdogs. In diesem Bereich kann sich die Bewertung aufgrund von Lagerstättenfunden, Bodenprobenqualität und vielen anderen Faktoren schnell ändern. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Zugänglichkeit der Aktien, je nachdem, von welchem Land aus Sie handeln, auf welche Börsen Sie zugreifen können.

Der obige Chart zeigt die Aktie unseres Sponsors Reyna, die wir für unterbewertet und als langfristige Anlage sehr attraktiv halten. Aktien in dieser Preisklasse haben den Vorteil, dass nicht zu viel von Ihrem Geld langfristig geparkt wird. Und trotzdem können die prozentualen Renditen beträchtlich sein.

In diesem speziellen Fall können Sie sehen, dass es aus Sicht der Volumenanalyse eine hervorragende Unterstützung bei 0,98 CAD gibt, genau unter dem Punkt, an dem die Kurse für einen risikoarmen Einstieg mit langfristigem Zeithorizont handeln.

Während wir physisches Silber zum risikoaversen Vermögenserhalt (neben Gold und Bitcoin) am höchsten einschätzen, sind zusätzliche Investitionen in Minenaktien sinnvoll. Als Aktionär sind Sie Miteigentümer eines Unternehmens mit den erworbenen Rechten per Gesetz. Von allen Möglichkeiten, am Silberboom zu partizipieren, scheinen Minenaktien die mit dem geringsten Risikopotenzial zu sein.

Mit dem Ziel, langfristig zu investieren und das Vermögen zu erhalten, ist es wichtig, Investitionen unter dem Gesichtspunkt des Risikos und nicht des Hebels zu betrachten.

Außerdem zahlen viele Minenaktien Dividenden. Dieser zusätzliche Einkommensstrom kann reinvestiert werden, und man partizipiert am 8. Weltwunder, dem „Zinseszins“.

