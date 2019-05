Gewaltiges, globales Potenzial für Medizinalcannabis

Cannabisstocks (by GOLDINVEST) - Interessante Daten zum Markt für Medizinalcannabis veröffentlichte vor Kurzem New Frontier Data.

Demzufolge geben im legalen Markt für medizinisches Marihuana in den USA 94% der Patienten, die Cannabis als Ersatz für ein anderes Medikament verwendet haben, an, dass sich ihr Zustand verbessert habe.

Dieses hohe Niveau der Behandlungseffizienz in den USA hat New Frontier zufolge auch weltweit große Bedeutung, da immer mehr Länder weltweit beginnen würden, Medizinalcannabis zu legalisieren.

Denn fast 14% der Weltbevölkerung würden an einem oder mehreren Beschwerden leiden, die, da wo es legal ist, am häufigsten mit Medizinalcannabis behandelt werden, so der Bericht. Das bedeute, dass, wenn nur 10% der betroffenen Weltbevölkerung zum therapeutischen Einsatz von Cannabis wechseln würden, weltweit ein Markt von mehr als 100 Mio. Medizinalcannabispatienten entstehen würde! Gute Aussichten für Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, also.

Die untenstehende Grafik von New Frontier Data veranschaulicht das Potenzial noch einmal eindrücklich:







