Gestärkt aus Krisen herausgehen

Krisen gibt es immer wieder. Und sie werden überwunden. Dann kann man gestärkt daraus hervorgehen





Die Corona-Krise bringt das kulturelle und soziale Leben zum Erliegen. „Shutdown“, das bedeutet soviel wie abschalten oder herunterfahren. Ein drastisches Mittel, das leider angebracht ist, um die Epidemie aufzuhalten. Doch trotzdem gilt es nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern Weitsicht zu bewahren.





Kursrückgänge an der Börse sind immer auch Einstiegschancen. Und Turbulenzen an den Aktienmärkten gibt es immer wieder. Goldminenaktien sind zwar auch deutlich im Wert gefallen, doch gerade dies kann, wenn die Viruskrise überwunden ist und das wird sie früher oder später sein, Gewinne bringen. Der Grund liegt darin, dass sich bei starken Goldgesellschaften nichts geändert hat. Die Projekte, das Management, alles ist gleichgeblieben. Zudem wirkt sich der niedrige Ölpreis für die energieintensive Bergbaubranche positiv aus.





Es wird wohl nach überstandener Krise zu einem Nachholeffekt kommen. Nimmt man als Beispiel die chinesische Autonachfrage, so ist sie im Februar um dreiviertel eingebrochen, aber es ist davon auszugehen, dass die aufgeschobenen Käufe nachgeholt werden. Auch die Schmucknachfrage ist in China zurückgegangen, aber auch das wird sich wieder einpendeln.







An Investoren kann man also nur appellieren, günstige Kaufmöglichkeiten von guten Goldunternehmen zu nutzen. Denn es handelt sich hier ja um keine kurzfristige Anlage, sondern darum mittel- bis langfristig Gewinne zu machen. Interessant in diesem Zusammenhang sind beispielsweise Aurania Resources oder Revival Gold. Das Hauptprojekt von Aurania Resources ist das The Lost Cities-Cutucu Projekt in der Gebirgskette der Anden in Ecuador. Gold und Kupfer sind die Rohstoffe.







Revival Gold besitzt zwei benachbarte Goldprojekte in Idaho, das Beartrack- und das Arnett- Goldprojekt, sowie eine Beteiligung an einem Phosphat-Projekt in Utah.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



