Geshortete Aktien weiter im Fokus der Anleger

1. Gamestop (WKN A0HGDX)

Der erneut meistgehandelte Wert ist an diesem Montag ist die GameStop-Aktie. Die Papiere des Gaming-Einzelhändlers aus den USA konnten in Folge des durchgeführten Short-Squeeze zeitweise über 8.000% zulegen. Heute verläuft der Handelstag für die GameStop-Aktie aber vergleichsweise ruhig; die Papiere notieren mit 0,7% leicht im Plus.



2. First Majestic Silver (WKN: A0LHKJ)

Ebenfalls rege gehandelt auf dem Stuttgarter Börsenparkett werden die Papiere des Rohstoff-Unternehmens First Majestic Silver. Der Wert, der ebenfalls zu großen Teilen geshortet wurde, konnte in den letzten Tagen über 65% zulegen. Heute notiert die Aktie zum Mittag immerhin über 30% im Plus.



3. AMC Entertainment (WKN: A1W90H)

Das Trio komplett macht die Aktie des Kino-Betreibers AMC Entertainment. Auch diese Aktie wurde von Hedge-Funds rege geshortet und legte daraufhin kräftig zu. Heute stieg die Aktie erneut um knapp 20%. Auf Monatssicht steht gar ein Plus von gut 630% zu Buche.