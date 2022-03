Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In Anatolien, der heutigen Türkei war vermutlich die erste Silberproduktion. Heute kommt das meiste Silber aus Mexiko

Etwa 3.000 vor Christus beginnt die Geschichte der Silberminen. Besonders die Hochkulturen in Kreta und Griechenland wollten Silber. Rund 100 Jahre nach Christus sind die Laurium Minen die größte Quelle für Silber. Später wurde spanisches Silber entdeckt und gefördert. Daneben wurden auch in Österreich, Ungarn und in Deutschland Silber produziert. Mexiko ist heute das wichtigste Silberproduktionsland. Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert nach Christus entstanden viele Minen durch die spanischen Eroberer in Bolivien, Peru und Mexiko. Später wurden große Silberliegenschaften in den USA gefunden, ebenso in Australien, Kanada, Chile, Afrika oder Japan. Heute folgen auf das Silber-Hauptproduktionsland Mexiko Peru, Chile, China und Russland. Australien, Polen, Bolivien und die USA folgen in der Rangliste der Produzentenländer.





Blickt man wieder in die Geschichte des Silbers, so führte der technische Fortschritt etwa ab 1920 dazu, dass Silber aus anderen Erzen herausgelöst werden konnte. Dies vergrößerte die Menge des produzierten Silbers. Silber wird heute meist als Nebenprodukt bei der Produktion von Kupfer, Zink oder Blei gewonnen.



Denarius Metals zum Beispiel besitzt in den Projekten Silber, Gold, Kupfer, Zink und Blei. Die Projekte liegen in Spanien und Kolumbien. Gute Bohrergebnisse liegen vor. Silber ist heute ein bedeutendes Metall, in der Industrie und für Investoren. Der sogenannte kleine Bruder des Goldes könnte aufgrund seiner vielfältigen Anwendungen in der Industrie vielleicht sogar seinen großen Bruder an Performance übertreffen. Im Silberland Mexiko ist MAG Silver aktiv. Silber und Gold produziert MAG Silver zusammen mit dem Partner Fresnillo auf dem Juanicipio-Projekt. Gerade hat MAG Silver Gatling Exploration erworben, damit das Goldprojekt Larder im Abitibi-Grünsteingürtel in Ontario, Kanada.

