Die Geschichte des Goldes

Sie ist fast so lang wie die Geschichte der Menschheit. Seit Tausenden von Jahren dient Gold als Geld

Als ultimative Geld-Form dient das Edelmetall auch heute noch als Wertspeicher für gesammelten Wohlstand. Der Grund für die lange Geschichte liegt in der Vertrauenswürdigkeit des Goldes. Da Gold nie im Überfluss gefunden wurde, war es von Anfang an eine Kostbarkeit. In der Antike aufgrund seiner besonderen Eigenschaften als Schmuck und für religiöse Dinge verwendet, hat Gold nichts von seinem Glanz verloren, ist immer noch dauerhaft und stabil. Gerade erfreut es Anleger durch seinen Wertzuwachs.







Eine der ersten Goldminen dürfte nahe des heutigen Saudi-Arabien die Cradle of Gold gewesen sein. Dort wurde bereits im 10. Jahrhundert vor Christus Gold abgebaut. Zirka 300 Jahr später wurden (in der heutigen Türkei) Münzen aus Gold und Silber namens Elektrum geprägt. Die Goldmünztechnologie wurde von den Persern und Griechen aufgegriffen, ebenso vom Römischen Reich.







Um das Jahr 1800 entstand der Goldrausch, in den USA, Australien und Südafrika. Die weltweit größten und wichtigsten Goldfunde geschahen in Südafrika im Witwatersrand-Gebiet. Dort ist heute beispielsweise Sibanye-Stillwater vertreten.

Sibanye-Stillwater gehört zu den weltweit größten Goldproduzenten (auf Goldäquivalentbasis) und ist zudem ein großer Produzent von Platin und Palladium. Die Projekte liegen in Südafrika und Nordamerika.







Heute gehört ein Investment in Gold und Goldaktien einfach dazu. Der sicher den meisten bekannte Alan Greenspan sagte einmal: „Ohne den Goldstandard gibt es keine Möglichkeit, Ersparnisse vor der Beschlagnahme durch Inflation zu schützen. Es gibt keinen sicheren Wertspeicher. “







Ein Goldunternehmen das gefällt, wäre etwa auch TerraX Minerals mit seinem Yellowknife City Goldprojekt in den Nordwest Territorien und umfasst 783 Quadratkilometer. Das Sommerbohrprogramm läuft, die Infrastruktur ist bestens und das Projekt liegt auf dem Yellowknife Grünsteingürtel.







