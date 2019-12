Geschenke für die Anleger - DAX klettert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Rund eine Woche vor Heiligabend sieht es am deutschen Aktienmarkt nach einem fröhlichen Fest aus. Der DAX notiert am Montag rund 0,7 Prozent im Plus und klettert somit auf etwa 13.370 Punkte. Damit bleibt das bisherige Jahreshoch vom vergangenen Freitag bei 13.423 Punkten in Reichweite. Auch die Allzeit-Bestmarke bei 13.559 Punkten liegt noch in Sichtweite.Eine der in Stuttgart meistgehandelten Werte am Montag ist die Varta-Aktie. Mit einem Plus von rund 5 Prozent erholt sich die Aktie von ihrem Rücksetzer der vergangenen Woche und notiert nun bei knapp 118 Euro – etwa 9 Euro unter dem am 4. Dezember markierten Allzeithoch von 127,4 Euro. Auf Jahressicht konnte die Varta-Aktie über 300 Prozent zulegen, auch die Analysten bleiben positiv. Zudem steigt Varta zum 23. Dezember in den MDAX auf.Grund zur Freude auch für die BioNTech-Aktionäre: Die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens wird am Montag nicht nur rege gehandelt, sondern klettert auch über 16 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Erst im Oktober war das Unternehmen an der New Yorker Nasdaq an die Börse gegangen. Mit dem nun markierten Hoch bei 33,8 Euro stehen bei BioNTech seither Kursgewinne von rund 150 Prozent auf der Tafel.Am Markt für Kryptowährungen sieht es alles andere als nach einer Jahresendrally aus: Der Bitcoin-Kurs nähert sich bei derzeit knapp über 7.100 US-Dollar der Marke von 7.000 US-Dollar an. Auf Wochensicht gab der Bitcoin gegenüber dem US-Dollar um knapp 6 Prozent nach.Auch bei den anderen Kryptowährungen sieht die Lage nicht besser aus: Litecoin verliert auf Wochensicht gegenüber dem US-Dollar 4,5 Prozent und notiert nun bei rund 43 US-Dollar. Bei Ethereum fällt der Verlust noch größer aus: Hier geht der Kurs gegenüber dem US-Dollar auf die letzten sieben Tage gerechnet um 5,7 Prozent zurück.Kein Wunder also, dass auch das Cryptoradar unserer BISON App zu Wochenbeginn auf eine überwiegend negative Stimmungslage hindeutet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.